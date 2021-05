Alumnes de 6è de Primària de l'escola Garcia Fossas d'Igualada participaran en un dels espectacles que es podrà veure a La Mostra d'Igualada els dies 28 i 29 de maig. El Colectivo Lamajara està duent a terme al llarg d'aquesta setmana uns tallers de dansa contemporània a l'escola, que culminaran amb la posada en escena del muntatge 'Labranza Kids'. Una de les coreògrafes, Arantza López, explica que, en general, "no estem gaire acostumats al llenguatge artístic de la dansa contemporània" i, per això, "en un principi sempre és molt desconegut pels joves". Després, però, "és molt plaent per a ells perquè tenen la possibilitat d'expressar-se a través d'un llenguatge que els hi és propi, que és el seu cos".

'Labranza Kids' és una proposta pensada per a infants de 6 a 12 anys i de 13 a 16 anys, que utilitza la figura del pagès i l'artista per identificar les semblances en els dos camps i veure com aquestes conviuen. El projecte es va gestar després d'una sèrie d'activitats obertes que el col·lectiu va fer en escoles durant el procés creatiu de 'Labranza', l'any 2017. Davant del bon resultat, van decidir adaptar el projecte artístic per a nens i nenes, que va estrenar-se al festival Sismògraf d'Olot el 2018. Els alumnes de 6è de Primària de l'escola Garcia Fossas es troben tota aquesta setmana immersos en els tallers que els imparteixen els coreògrafs del Colectivo Labranza. El muntatge es basa en el treball al camp i en com la repetició de gestos típics d'aquesta feina, com ara sembrar o cavar, s'acaben convertint en una coreografia.

Els infants, a més, tenen l'oportunitat de veure en primera persona com es duu a terme una creació a dalt de l'escenari i com treballen els coreògrafs i ballarins. L'Aida i en Jan són dos dels alumnes que participen al muntatge. Tots dos van començar a fer teatre de petits i, per això, participar en aquest muntatge és una gran oportunitat per a ells. "M'agrada molt el teatre i ballar i, per això, em vaig emocionar molt quan ens van anunciar que participaríem al projecte", expressa l'Aida. De la mateixa opinió és en Jan, tot i que ell reconeix que ballar no li agrada gaire: "En el meu cas no m'agrada ballar, però la veritat no ballem gaire, fem més expressió corporal".

Un dels impulsors del projecte, Daniel Rosado, explica que el projecte està pensat perquè els nens "passin una experiència creativa". "Tenim una estructura clara i molt marcada, però els participants sempre tenen una llibertat d'expressió dins d'allò que els hi plantegem", relata. De fet, creu que aquí és on rau el "valor del projecte". Rosado explica que a través del joc intenten generar vincles entre el moviment i l'exploració per "portar-ho, tot seguit, a l'imaginari de la dansa". El Colectivo Lamajara va néixer l'any 2013 amb l'objectiu d'unir ballarins i artistes d'altres disciplines. El col·lectiu s'organitza de forma cooperativa i explora el concepte de la cultura "a través dels principis de la naturalesa: l'esdevenir, la transformació i el canvi".