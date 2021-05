El Cruïlla tornarà al Parc del Fòrum els dies 8, 9 i 10 de juliol en un festival que recuperarà les característiques habituals d'abans de la pandèmia i es convertirà en el primer de format massiu a Europa. El recinte acollirà 25.000 persones cada dia, que s'hauran de sotmetre prèviament a un test d'antígens. Els assistents assumiran només una part del cost: per al tiquet d'un dia hauran de pagar 8,5 euros, per al de dos 12 euros, mentre que l'abonament complet serà de 15 euros. Els tests es faran al CCIB i, amb el resultat negatiu, es podrà accedir al recinte. El públic haurà de portar sempre una mascareta FFP2, a excepció del moment en què es begui o es mengi, però no caldrà mantenir la distància física.

Els espais de cribratge estaran oberts de 15 h a 22 h amb reserva prèvia per fer el test. Per garantir la seguretat dels assistents, no podran accedir al Parc del Fòrum les persones que tinguin un resultat positiu, que convisquin amb els assistents que han obtingut un resultat positiu, els que tinguin una temperatura corporal superior a 37 graus o els que estiguin en quarantena. Tots rebran la devolució de l'import de les entrades o abonaments.Els vacunats també caldrà que se sotmetin al test d’antígens, així com els nens a partir de 7 anys i els treballadors del festival.

El Cruïlla comptarà amb zones de restauració i s'obrirà a partir de les 15 h, de manera que les persones que es facin el test a primera hora podran fer servir les zones de restauració des del principi. Es podrà consumir fora de les zones de restauració, però caldrà tornar-se a posar la mascareta després de menjar o beure. En declaracions a l'ACN, el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, reconeix que tenen un "repte organitzatiu" sobre la taula, però que es mou ja en l'àmbit musical en el qual "estan acostumats a treballar". El festival manté l'aposta per als artistes catalans i espanyols, amb noms com Izal, La Casa Azul, Carolina Durante, Amaral, Dorian, Kase.0, Manel, Sopa de Cabra, Delafé, però sense renunciar a bandes internacionals com Editors, Two Door Cinema Club, Morcheeba i Tom Walker. Segons Herreruela, "conscients de les dificultats que hi havia sobre la taula", han programat amb "molta consciència" artistes que poden actuar a Barcelona sense estar sotmesos a una gira amb "desenes de dates".

Tampoc descarta que, si en les properes setmanes, les condicions sanitàries milloren hi hagi canvis en el protocol, que "aplicaran". "Cada cop ens sentim més segurs", ha reflexionat. Segons Herreruela, la crisi de la covid-19 conduirà cap a un nou tipus d'esdeveniment de major qualitat i menor quantitat de públic, un entorn en el que "s'hi senten còmodes i el públic els respon". "En això tenim avantatge perquè fa anys que apostem per aquest model", ha conclòs.