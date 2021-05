La Llibreria Papasseit de Manresa recuperava l’abril passat la seva programació cultural amb la voluntat de portar els actes de poesia a diferents espais de la ciutat. Com el pati de la General Store and Coffee de Manresa (Passatge Catalunya, 6), un espai industrial recuperat de la ciutat que ofereix servei de cafeteria i restaurant, cursos i tallers, botiga d’art i artesania; i la terrassa de l’Ateneu Popular la Sèquia, a la Plaça Major .

Demà, la Papasseit torna a programar al pati de la General Store per presentar Home de missa i Vi blanc, vi negre, els darrers llibres publicats per Neret Edicions dels poetes berguedans Gerard Vilardaga (1977) i Vicenç Zumajo (1964), i oferir un recital poètic de vesprada (19 h). L’acte serà, com sempre, d’entrada gratuïta.

Vilardaga és antropòleg social i cultural, especialitzat en la branca visual; forma part de la companyia berguedana Tràfec Teatre, és col·laborador del Konvent (Cal Rosal) i cofundador d’Al Ras petit Festival. Zumajo, guardonat en diversos premis literarsi, forma part de diversos col·lectius com l’associació cultural CalamArts en Tinta.