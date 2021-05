La cantant surienca Beth Rodergas serà la convidada de l’entrevista del mes de juny del cicle ‘Pessics de Vida’, que anirà a càrrec del periodista Daniel Sala i Teruel, el 9 de juny, a l'Espai de la Plana de l'Om (19 h).

Rodergas és coneguda per la seva faceta musical i la seva participació i col·laboració en diferents programes i sèries de televisió. Es va fer popular a partir de la seva participació en la segona edició del concurs Operación Triunfo, on va quedar tercera, i va ser l'escollida pel públic per representar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió de Riga (Letònia) el 2003 amb la cançó Dime, amb la qual va obtenir la vuitena posició.

Mare de 2 fills, sempre s’ha considerat mig surienca mig cardonina. De petita va estudiar música i dansa. Més endavant, de jove, va deixar de fer de cambrera per dedicar-se a cantar en orquestres. Després va passar pel programa de televisió que li va canviar la vida. Des de llavors, ha fet discos, centenars de concerts, un llibre (Nyam!), una marca de roba (LittleLia) i diverses obres de teatre. Adora l'escenari, però el seu millor projecte, reconeix, és la seva família. Ara fa 2 mesos ha tret el seu darrer disc ‘Origen’, un treball molt íntim amb cançons escrites fa anys i que tenen l’amor com a fil conductor.

L’entrevista amb Beth Rodergas l'organitzen conjuntament la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural del Casino. Es farà en una modalitat que combina l’entrada presencial i la difusió de l’acte en directe per Internet a través del canal de Youtube de Manresa Cultura. L’aforament a la sala és limitat. Per accedir-hi cal disposar d’invitació que es pot aconseguir en aquest enllaç o a les taquilles del teatre Kursaal.