El convent de les caputxines de Manresa recupera la seva vocació de sala d'exposicions un cop superat el pitjor moment de la pandèmia i des d'aquest divendres 28 de maig i fins al 27 de juny acollirà la mostra Pintura Catalana i Comarcal, en la qual hi haurà 44 obres de 41 autors, la majoria d'ells vinculats a la Catalunya central. La gran novetat de la proposta, fruit del projecte Aula d'Art de l'Institut de Cal Gravat de la capital bagenca, i en el qual s'hi han implicat 23 alumnes de 4t d'ESO, és el fet que els quadres s'exhibeixen al claustre de l'edifici del carrer Talamanca i no en les sales interiors com en anteriors ocasions.

Els visitants podran admirar obres de temàtiques i tècniques diverses, procedents la gran majoria de col·leccions privades. Entre les peces que s'ensenyen n'hi ha d'autors com Josep Vila Closes, Tomàs Boix, Montserrat Gudiol, Manuel Viola, Fernández de Soto, Estanislau Vilajosana, Miquel Puig Faura i Evarist Basiana. Destaca també la presència d'un dibuix digitalitzat de Lisa Lazarenko, una alumna de l'Institut Cal Gravat amb grans dots artístiques.

L'exposició es pot visitar de forma gratuïta, els dissabtes d'11 a 13.30 h i de 18 a 20 h i els diumenges d'11 a 13.30 h. El cap de setmana del 12 i el 13 de juny, l'alumna de batxillerat de l'Institut de Cal Gravat Alexandra Bal realitzarà una visita guiada a tot el convent en el que exposarà els resultats de la recerca sobre el conjunt d'aquest emplaçament caputxí al casc antic de la ciutat.