Des d’ahir ja es pot veure a HBO l’esperat episodi de la icònica sèrie Friends. Titulat Friends. The Reunion, el capítol reuneix, disset anys després de l’acabament de la sèrie, els sis protagonistes: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, que tornen al plató original d’una de les comèdies més populars de tots els temps. Amb deu temporades a la NBC, el seu èxit es va traslladar a les plataformes digitals, on és un dels programes més vistos a tot el món El capítol especial compta amb diversos convidats com David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevingne o Lady Gaga i l’estrena coincideix amb el primer aniversari d’HBO Max. El retrobament és una oda a la nostàlgia, amb els protagonistes rememorant reinterpretacions i lectures de guió d’algunes de les escenes més memorables. Un homenatge per als protagonistes i per als fans.