Han esperat un parell d’anys però, diumenge, arribarà el dia. Per a la Coma Big Band; per a la Banda Simfònica del Conservatori Municipal de Música de Manresa(ambdues formacions dirigides per Jordi González) i per al compositor i pianista Manel Camp acompanyat de Lluís Ribalta (bateria), Horacio Fumero (contrabaix) i Mathew Simon (trompeta). El concert que diumenge portarà més de 40 músics a l’escenari, inclòs en el projecte de celebració dels 75 anys de Camp, De Minorisa a Carst, és especial per al músic manresà pel seu component «pedagògic». Quan ell estudiava no hi havia tria possible: música clàssica. La música moderna i el jazz s’aprenia «copiant discos, anant a Andorra a buscar vinils...». Un sistema educatiu que ha canviat completament i del qual ell ha format part.

Ara fa dos anys, La Coma Big Band, una formació nascuda fa cinc anys sota la batuta de Jordi González i formada per una vintena d’alumnes de grau professional del Conservatori de 13 a 20 anys, van demanar a Camp la possibilitat de fer un projecte conjunt. I Camp, pensant en el 2021, els va convidar a la celebració del seu 75è aniversari. La Coma Big Band, que treballa el repertori de les grans orquestres -del swing al funk-, sota la batuta de Jordi González, ha preparat Fantasia en Blau, una composició de Camp que interpretaran amb Manel Camp Quartet. I com que el piano, el contrabaix i la bateria ja estaran ocupats per la banda i perquè tota la formació pugui participar-hi, el concert s’obrirà amb Gonna Fly Now, de Bill Conti, un tema de la banda sonora de Rocky. El concert es clourà amb Gershwiniana, una suite sobre temes de Gershwin, amb arranjaments de Camp, amb la trentena de joves músics de la Banda Simfònica del Conservatori de Música.

Per a Camp, i després dels assajos, l’experiència està resultant «fantàstica: tenen molt nivell i és una oportunitat perquè toquin en directe. Ens complementem».