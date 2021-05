El convent de les caputxines de Manresa recupera la seva vocació de sala d’exposicions un cop superat el pitjor moment de la pandèmia i, des d’avui i fins al 27 de juny, acollirà la mostra Pintura Catalana i Comarcal, en la qual hi haurà 44 obres de 41 autors, la majoria d’ells vinculats a la Catalunya central. La gran novetat de la proposta, fruit del projecte Aula d’Art de l’Institut de Cal Gravat de la capital bagenca, i en el qual s’hi han implicat 23 alumnes de 4t d’ESO, és el fet que els quadres s’exhibeixen al claustre de l’edifici del carrer Talamanca i no en les sales interiors com en anteriors ocasions.

«En els dos primers trimestres vem estudiar els estils artístics, i aleshores se’ns va proposar de fer la recerca per organitzar una exposició de pintura», expliquen Marcel Morales i Marina Segovia, dos dels 23 nois i noies de la bombolla de 4t B que han estat treballant des de després de Setmana Santa en la documentació de la quarantena d’artistes representats a la mostra. La participació és voluntària i demana un esforç de treball fora de l’horari escolar però ja en la primera edició, abans de la covid, es va constatar que el projecte ideat pel professor Ovidi Cobacho té tirada entre els joves estudiants.

«L’Aula d’Art fomenta la recerca, l’estudi i el coneixement de l’art proper», apunta Cobacho, fent especial incís en que és un «projecte de centre» en el que hi ha implicats professors de diferents matèries i que té el suport de l’equip directiu. «Un dia, l’Ovidi ens va venir a fer la proposta i desseguida ens va encomenar les ganes de tirar-ho endavant», recorda Elisa Altimiras, directora de l’institut.

Els visitants podran admirar obres de temàtiques i tècniques diverses, procedents la gran majoria de col·leccions privades. Entre les peces que s’ensenyen n’hi ha d’autors manresans i bagencs com Josep Vila Closes, Joan Sallent, Pere Clapera, Estanislau Vilajosana, Miquel Puig Faura i Evarist Basiana, entre d’altres. Exposades al claustre, un espai a l’aire lliure més bell i, alhora, adequat a hores d’ara, que les estances tancades, les obres d’aquests artistes es podran gaudir al costat de les d’altres autors de la Catalunya central com el solsoní Tomàs Boix i els berguedans Fernández de Soto, Ramon Calonge i Àngel Badia Camps. «També hem pogut accedir a obres d’autors de renom com Manuel Viola i Montserrat Gudiol», explica Cobacho.

En el recorregut que el visitant podrà fer per les quatre ales de l’espai porxat, hi ha dues peces que tenen un significat especial. D’una banda, destaca la presència d’un dibuix digitalitzat de Liu, pseudònim de Lisa Lazarenko, una alumna de l’Institut Cal Gravat amb grans dots artístiques, que porta per títol Pop-hat. En una exposició amb autors principalment del segle XX, Liu aporta la mirada de les noves generacions.

De l’altra, també es pot admirar un quadre de la plaça de la Reforma de Manresa nevada, pintada a principis de segle, abans de les obres que li van donar l’aspecte actual. La peça és de Dídac Mellado, avi de la Marina Segovia.