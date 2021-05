La companyia targarina Emília Gargot ha estrenat aquest divendres a La Mostra d'Igualada el seu nou muntatge, 'Container', que tracta sobre l'odi a les xarxes socials i el risc que pot comportar. L'objectiu és fer reflexionar al públic des d'un to divertit i mitjançant la interacció i la participació.

El codirector del muntatge, Jon Arrizabalaga, ha explicat en declaracions a l'ACN que l'espectacle es dirigeix a un públic adolescent i assegura que han intentat crear "contingut de veritat, amb el seu idioma i llenguatge". 'Container' pretén portar a escena "el relat d'odi que hi ha a les xarxes socials" i "posar nom a uns incendis invisibles, a l'odi i al 'bullying' que molts cops queden al núvol i no podem posar-li cara ni material"

La jove companyia de Tàrrega Emília Gargot ha portat a La Mostra d'Igualada el seu segon muntatge després de presentar el 2018 la seva primera peça 'ZH', una reflexió des de la ciència ficció sobre l'aïllament que aporta la globalització. Ara, els targarins voler fer reflexionar els joves sobre l'odi que es genera a les xarxes socials amb una proposta irreverent i que busca la complicitat i la participació del públic. El projecte forma part del programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega.

Malgrat que el muntatge s'estrena aquest divendres, la companyia ha realitzat un seguit d'assajos oberts per als alumnes de diferents Instituts de Tàrrega amb l'objectiu de copsar l'opinió dels adolescents i rebre feedback. "A part de fer col·loquis amb els joves, també els demanàvem que omplissin un formulari on els preguntàvem quines paraules o quins insults fan servir més a les xarxes socials", explica Arrizabalaga. Tot aquest procés, creu, li ha donat "una veritat única" al muntatge. A més, el codirector de l'espectacle també veu important que tots els integrants de la companyia siguin joves d'entre 25 i 30 anys: "Tot i que hi ha un canvi generacional amb els adolescents, la diferència d'edat no és tan gran".

'Container' és un dels espectacles que forma part de l'itinerari que ha creat La Mostra dirigit a un públic major de 12 anys. Ja fa uns quants anys que el festival aposta per dissenyar una oferta específica per al públic juvenil, ja que consideren que és el més difícil d'atraure al teatre. "No són prou independents econòmicament ni tampoc tenen prou criteri per anar-hi sols, però alhora no volen anar-hi amb els pares", explica Clara Matas, responsable del Grup de Participació Jove de la Mostra. Per això, considera que és molt important "donar-los eines" des de diferents àmbits com l'escola o la família.

A banda de l'itinerari específic per a ells, La Mostra d'Igualada també ha creat el Grup de Participació Jove, format per joves d'entre 12 i 18 anys de la comarca de l'Anoia que estan interessats en les arts escèniques. Es tracta d'un projecte que va impulsar l'anterior equip artístic de la Mostra, i que ara se li ha volgut donar un nou impuls. El nou grup està format per 18 joves i l'objectiu és "portar-los a veure espectacles, que coneguin La Mostra des de dins i vegin com es programa i la gran diversitat d'espectacles que hi ha", explica Matas, que afegeix: "Volem que aprenguin a veure espectacles i que agafin una mirada crítica". La idea també és que aquests joves es converteixin en prescriptors o 'influencers' per al seu cercle d'amistats i coneguts.