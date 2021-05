El Centre d'Interpretació del Cava – CIC Fassina de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) és a punt de començar una "transformació de 180 graus". La intenció és adaptar l'espai a nous models tecnològics i multiplicar així els visitants actuals, assenyala a l'ACN el regidor de Turisme, Ton Amat. "Hi haurà un canvi radical respecte la proposta actual", remarca, tot destacant que s'introduiran nous continguts i hi predominaran els elements immersius. Per afrontar aquesta reforma, el centre tancarà portes el proper dimarts 1 de juny i estarà en obres tot l'estiu. La previsió és inaugurar el nou CavaCentre –nom amb què es rebatejarà el museu- durant la segona setmana de setembre, per tenir-lo a ple rendiment durant el Cavatast.

De l'estol de pantalles interactives actuals, a nous continguts immersius i la revelació de nombrosos enigmes del cava. És la transformació que preveu fer l'actual CIC Fassina, inaugurat ara fa deu anys. L'Ajuntament admet que l'espai ha quedat "completament obsolet" en el seu format, i s'ha proposat refer-lo de dalt a baix.

"D'entrada, el visitant hi accedirà a través de la 'Màgia de les Bombolles', un espai on tindrà la sensació d'estar dins una ampolla de cava", detalla el regidor, que afegeix que el recorregut continuarà amb una explicació de diverses curiositats entorn els escumosos. Per què les ampolles tenen una forma característica o quina és l'explicació del format dels taps són alguns dels enigmes que el CavaCentre preveu explicar.

L'itinerari acabarà amb una immersió a la festa de la Fil·loxera, que reduirà l'espai actual per passar a oferir un audiovisual en format de 360 graus. Un cop acabada la part explicativa, els visitants podran fer un tast de productes locals i accedir al celler de la planta soterrada, on s'oferirà un audiovisual sobre l'històric vincle estret entre Sant Sadurní i el cava.

"Volem despertar l'interès per conèixer el territori, Sant Sadurní i les seves caves", recalca Amat, que defuig d'oferir un espai on s'hi expliqui el procés elaborador dels escumosos. "Això el visitant ho pot conèixer a qualsevol dels cellers de la zona. Aquí volem generar noves sensacions i que el CavaCentre sigui la porta d'entrada a tota una estada al Penedès", apunta.

La transformació del centre d'interpretació és un projecte que l'Ajuntament va anunciar a finals del 2019 amb previsió d'estrenar-lo durant el Cavatast del 2020. Amb tot, l'esclat de la covid-19 va desmuntar tots els plans. Malgrat el canvi de calendari, Amat considera que l'auge del turisme de proximitat constatat l'últim any jugarà a favor de l'impuls del nou CavaCentre.

Abans de la pandèmia, el CIC Fassina rebia prop de 4.000 visitants anuals. Ara la intenció és multiplicar aquesta xifra, ja que Amat subratlla que el plantejament del nou recinte està adreçat "a tot tipus de públic". Un cop entri en funcionament al setembre, l'Ajuntament preveu desplegar un pla per incrementar les visites i convertir l'espai en un dels principals reclams del municipi, junt amb l'oferta comercial i gastronòmica.

Les obres que començaran aquest mes de juny tenen un pressupost de 400.000 euros. La meitat els aporta l'Ajuntament de Sant Sadurní, i la resta provenen d'una subvenció dels fons europeus FEDER.