«Quantes vegades has sentit al llarg dels darrers mesos la frase, ‘Quan passi tot això’?», demana la directora teatral manresana Sílvia Sanfeliu. Una cantarella que hem escoltat i repetit pensant en tots els plans ajornats per a realitzar en un futur post-pandèmia. Però, a més d’un desig, Quan passi tot això és el títol de la comèdia musical que ha escrit i dirigit Sanfeliu i que avui (20 h) s’estrena a l’escenari del Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós amb les entrades exhaurides.

Aquest musical de creació pròpia neix per culpa d’una pandèmia que ha impedit que en els darrers dos anys els incondicionals dels escenaris de Broawday o del West End -com ella mateixa- no poguessin fer les maletes per viatjar a la meca dels musicals: «com en la resta d’àmbits, tot es va aturar al 100 %». A partir d’aquesta idea -una constatació ben real- Sanfeliu va començar a escriure la història del Joan i la Queralt, una parella d’intèrprets apassionada dels musicals que es van conèixer fa 13 anys fent càstings i als quals la vida els ha portat a treballar de Youtuber (ella) i de pastisser (ell) en una parada al mercat. Ella és Sílvia Blavia -que també s’encarrega de la producció a través de Teatrem- i ell és el músic manresà Salva Racero, en un retorn al gènere. Ells dos estaran acompanyats del pianista David Martell, «un actor més a escena», apunta Sanfeliu.

I com acaben el Joan i la Queralt novament dalt d’un escenari?. Gràcies a la complicitat d’un amic pianista, el David, que els obre les portes d’un teatre per celebrar el seu 13è aniversari. I allí, entre mirades al passat i mirades al present «celebraran el seu Broadway particular». Un musical, remarca Sanfeliu, en format de «comèdia romàntica» amb els ingredients més clàssics d’amor i desamor, un gènere que reivindica, tant pels seus referents [les pel·lícules de la Nora Ephron, guionista, per exemple, de Cuando Harry encontró a Sally] com per la idoneïtat del moment: «necessitem somriure».

Quan passi tot això inclou un repertori de «catorze temes i mig però en els quals s’intercalen referències de fins a 30 musicals. De Flor de Nit a Mar i Cel -precisament amb la cançó que va interpretar Salva Racero el 2004- passant per Matilda, Rent i Cabaret. Realitat i ficció en un muntatge que, subratlla Sanfeliu, «no és autobiogràfic però és ple de realitat». Un musical que agradarà als més incondicionals del gènere -«que trobaran referències viscudes com, per exemple, fer cua de sis hores a Nova York per poder comprar unes entrades»- però pensat per a tots els públics amb una història que interpel·la l’espectador amb brillantina i amb mascaretes.

Sílvia Sanfeliu i Silvia Blavia feia temps que tenien al cap treballar conjuntament en algun projecte de creació i la relació entre Blavia i Racero -ell és el seu coach de cant- va acabar de formar un trio convertit en quartet amb David Martell per a Quan passi tot això. Sanfeliu destaca la «simplicitat» escènica d’una producció «de petit format pensada per portar-la a qualsevol escenari» i les veus dels protagonistes, «que empasten perfectament». Han assajat al Centru de Cabrianes i aquesta última setmana ja a Sant Fruitós: «I no podem estar més agraïts». Sense cap sessió prèvia, avui arriba la preestrena o l’estrena. L’hora de la veritat.