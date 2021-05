L’any passat no va poder ser pero ara sí. Dissabte que ve, dia 5 de juny, Sallent homenatjarà l’Orquestra Rosaleda amb motiu del seu 75è aniversari -que van complir el 2020- amb una exposició a la Fàbrica Vella (20 h) i un concert (21 h) a la Torre del Gas en el qual participaran 112 músics. Entre ells, els únics tres fundadors que queden vius, Àngel Vilalta, Albert Prat i Carles Vilarnau, dels 12 que van crear la formació, pràcticament tots de Sallent. Entre el repertori, un dels temes emblemàtics que sonarà al concert és My Way, que interpretaran els tres excantants sallentins acompanyats dels membres actuals de la formació. L’acte, inclòs en les Enramades, tindrà la presència de les famílies d’una cinquantena de músics i més d’un centenar de persones vinculades a l’orquestra. Per assistir-hi, cal reservar l’entrada a fabricavella.sallent.cat.