El director de cinema Jo Sol reflexiona sobre «la vida, la mort, la dignitat de viure i la indignitat de morir» a la pel·lícula Armugán (2020). I ho fa a través d’un personatge, que viu en una vall remota del Pirineu aragonès i que acompanya els altres en el moment de la mort i els ajuda. Jo Sol, que avui serà a Manresa per presentar el film en la sessió que organitza Cineclub (18.30 h), destaca que reflexiona sobre la idea de com s’assumeix el final de la vida. La cinta, que va guanyar el premi Julio Verne a la millor pel·lícula del Festival de Cinema Espanyol de Nantes, es projectarà a la capital del Bages en col·laboració amb el D’A Film Festival Barcelona.

Jo Sol era a Cuba preparant una pel·lícula amb molta música i que era una celebració de la vida; després va tornar a casa per Nadal i durant aquelles setmanes va morir el seu pare. «Enfrontar-se a aquell moment que ningú desitja, però que tots hem de viure, em va fer pensar que durant molts anys havia creat una cinematografia centrada en el voler viure, i de sobte tenia davant meu la paradoxa de no haver entès que una part essencial de la vida és entendre la mort i preparar-se per assumir la finitud de la vida», indica.

En aquest cas, la pel·lícula parla d’un personatge, Armugán, que ha tingut la possibilitat de comprendre i saber fer allò correcte quan ja no hi ha res a fer; així, el llargmetratge tracta sobre com «s’assumeix la part final de la vida com una part de la mateixa experiència de viure». Reconeix que li va costar molt trobar una persona que permetés creure en algú que pot haver tingut aquesta relació amb la vida i amb la seva finitud, i que és capaç d’ajudar els altres en el moment de la mort. Jo Sol diu que el protagonista és una persona que no parla pràcticament i que es mou d’una manera limitada per les seves condicions físiques, que observa la naturalesa i els seus cicles, i és això el que li dona la capacitat d’entendre que a la vida hi estem de passada.

Apunta que Armugán és un nom que no pertany a una cultura mediterrània ni propera, sinó que és un ésser inventat que connecta amb unes sensibilitats que existien «en cultures preindustrials», quan hi havia persones que s’ocupaven dels altres i els acompanyaven en el moment de la mort. «El que vaig fer és incorporar aquesta realitat històrica dins d’una ficció i parlar de la vida, de la mort, de la dignitat de viure i la indignitat de morir, a partir de tenir una certesa sobre coses incertes».

Per a Jo Sol hi havia dues necessitats essencials per rodar al Pirineu: d’una banda, estar en contacte amb els cicles i la natura i, de l’altra, la idea del «no lloc i el no temps».