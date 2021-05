La 32a Mostra Igualada abaixa aquest diumenge la persiana assolint el ple en el 85% dels espectacles. "Creiem que la llum al final del túnel és més a prop", reconeix a l'ACN el director artístic de la fira d'espectacles infantils i juvenil, Ramon Giné. Posa com a exemple que dijous, primer dia de la Mostra, es van vendre més de 2.000 entrades. "Això demostra que la gent tenia ganes de Mostra i de cultura", apunta. Després que la pandèmia obligués a oferir la Mostra de 2020 en línia, en aquesta edició s'han pogut veure presencialment 47 espectacles, 9 d'ells estrenes absolutes.

Des de l'organització, Giné ha valorat positivament la rebuda que ha tingut la fira d'espectacles infantils i juvenils. Tant pel públic, com pels artistes i programadors. Enguany s'ha optat perquè les trobades professionals es fessin a través d'una llotja virtual "que ha funcionat molt bé", ha assegurat, tot avançant que no descarten mantenir aquesta via per a futures edicions.

D'acord amb les restriccions per la pandèmia, els espectacles han tingut un aforament del 70%. Se n'han pogut veure 47, a través de 116 funcions, i 9 dels quals eren estrenes absolutes. Les companyies participants han estat majoritàriament catalanes (39) i 8 de la resta de l'Estat. La pandèmia ha impedit que aquesta vegada n'hi hagués d'internacionals.

Una de les darreres estrenes absolutes ha estat 'La motxilla de l'Ada', de la companyia Teatre al detall. Protagonitzat per Xavi Idàñez i Txell Botey i amb la música de la Tresca i la Verdesca, la proposta ha permès reflexionar, a través de la història d'un nen, l'Adam, convertit ara en l'Ada, en la identitat de gènere.

La funció, representada aquest diumenge al matí a l'Escorxador, ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura Natàlia Garriga.

L'aposta per la cultura

El director artístic de la Mostra ha volgut destacar com l'afluència de públic és "un indicador que la gent té ganes de Mostra i de cultura". En aquest sentit, en un dels seus primers actes com a consellera, Garriga ha assegurat que un dels seus primers objectius, segons ella per encàrrec del president de la Generalitat, Pere Aragonès, és "reconstruir aquest sector que ha patit tant". "Ara que sembla que hi ha més aire i oxigen, esperem que tot flueixi amb normalitat i aconseguim aquest 2% tan desitjat", ha recalcat en el sentit de la necessitat que el sector de la cultura disposi del 2% del pressupost de la Generalitat.