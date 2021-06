Manel Fernández és patumaire, de la comparsa de la Guita Grossa des de fa 21 anys; i és, també, el baixista de la veterana formació berguedana Mercado Negro. La suma dels dos factors i la complicitat de la resta del grup (Dani Pujals, teclista i trompeta; José Luís Sosa, guitarra; i Habana Beat, bateria i productor) han donat com a resultat el senzill Petons de foc, un tema dedicat a la Patum de Berga que suposa també la primera cançó que el grup ha compost en català. El tema, acabat de sortir del forn, ja es pot trobar a YouTube i d’aquí uns dies també a les diferents plataformes digitals.

Com explicava ahir Fernández, que amb Sosa formen el tàndem del nucli original d’una banda que va triomfar als anys vuitanta i que va tornar a escena el 2018, Petons de foc és el primer tema del que serà el nou treball de la banda. «Aquest any no podrem tornar a celebrar la Patum com voldríem i vam pensar que seria bonic dedicar una cançó a la nostra festa, un tema d’alegria i de record», apunta Fernández. La Patum, diu, «és la meva passió».

L’any passat, quan es va suspendre la festa després de 82 anys de celebració ininterrompuda per culpa de la pandèmia, «vaig plorar molt», reconeix Fernández. Enguany, la tristesa s’ha traslladat a una cançó que vol subratllar «una doble visió: l’amor i el sentiment patumaire a través de tot el bo que pot comportar» viure intensament els cinc dies que dura la festa. Com compartir i enamorar-se. Un tema «amb una lletra romàntica però amb la força de la festa» a través de guitarres i compassos clàssics de pop-rock.

Per a Petons de foc, el grup ha tingut la col·laboració del guitarrista berguedà d’orisgen argentí, Germán Frias (Fraizer Trio) i les mescles del productor navassenc Sergi Vila, «que ha fet una feina fantàstica», subratlla Fernández. El senzill tindrà un videoclip que és previst que es gravi «amb les comparses de Patum quan passin aquests dies festius» en els quals Fernández hauria d’estar celebrant els 400 anys documentats de la Guita Grossa. Petons de foc formarà part del nou treball que la banda té previst editar a final d’aquest any o principi del 2022, novament amb Flor y Nata Records, amb qui el 1983 van publicar la cançó que els va catapultar a les llistes d’èxit fa quasi quaranta anys, Se han cargado a Mickey Mouse. El 2018, Fernández i Sosa van promoure el retorn del grup que a final de l’any passat publicava el seu quart disc, Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, amb la cantant Angelique Sol, ara desvinculada del dia dia però amb qui no descarten continuar les col·laboracions.