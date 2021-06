El cantant Marc Anglarill (Solsona, 1995) està content: ha presentat The Crooner, el seu segon disc, amb un vídeo en què es passeja per zones emblemàtiques del Solsonès (el pantà de la Llosa i la Vall de Lord) i canta temes com Aint’ that a kick in the head (popularitzada per Dean Martin), Close your eyes (popularitzada per Michel Bublé) i Me and Mrs Jones (cantada originalment per Billy Paul). I, tot i que el disc no es posarà a la venda fins al 15 de juny(es poden fer reserves per missatge privat a Instagram), ja pot dir que ha obtingut molt bona resposta del públic: el vídeo ja acumula unes 3.500 visualitzacions, «i també em trobo moltes persones que feliciten, i això m’omple molt».

Amb aquest projecte, que inicialment havia de ser un repertori de concert i que, arran del confinament, es va convertir en un treball discogràfic, el jove cantant ja pot dir que és el crooner del Solsonès. Assegura que «és un dels estils de música que més m’agrada i és el meu segell d’identitat. M’anima, i em fa sentir que tinc realment talent». La majoria de les 16 cançons del disc ja les tenia Anglarill en el seu repertori, tot i que també n’ha descobert de noves, com I’ve got a world on a string, «que m’agrada molt d’interpretar». També hi ha inclòs alguna cançó que no és tant jazzística, com When you say nothing at all, de la banda sonora de Notting Hill, que interpreta acompanyat de la seva cosina, la violoncel·lista Noemí Pasquina.

De fet, The Crooner, enregistrat pel tècnic de so solsoní Sergi Torrecillas al Litel Studio de Manresa, compta amb col·laboracions com la del conegut saxofonista Pep Poblet, que intervé en tres temes. També hi canten Noelia Mora (que és la professora de cant d’Anglarill i cantant de l’orquestra Selvatana), Laura León i Suzanne Vergouw. I el pianista Gregori Farràs, amb el qual Anglarill comparteix concerts, l’acompanya a Close your eyes, «una balada sentimental, molt ben feta i emotiva. És una cançó molt especial per mi», destaca el cantant.

En el seu homenatge al jazz, Anglarill també hi ha volgut fer molt present el Solsonès: per fer realitat el disc ha tingut el suport tant de l’Ajuntament de Solsona com del Consell Comarcal.