La Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà aquest estiu un nou cicle de concerts d’orgue que, per segon any consecutiu, serà en format de proximitat, amb intèrprets d’àmbit local amb gran projecció internacional. Els quatre concerts, que tindran lloc els dies 19 de juny, 24 de juliol, 7 i 21 d’agost, a les nou del vespre, seran gratuïts, però caldrà fer reserva prèvia perquè l’aforament està reduït al 50% per la pandèmia. Els concerts partiran de la música de Johann Sebastian Bach fins a compositors contemporanis. L’any passat, el Festival Internacional d’Orgue de Montserrat (FIOM) havia de celebrar 10 anys.

El certamen s’obrirà el proper dissabte 19 de juny amb el concert titulat Del Barroc al Classicisme organístic, protagonitzat per l’Escolania, la Capella de Música de Montserrat, i l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig i acompanyat a l’orgue per Álvaro Carnicero.

Els altres concerts del festival seran el dissabte 24 de juliol, amb l’organista José Luis Echechipía París, organista titular del Monestir de Leyre i promotor del món organístic de Navarra, acompanyat pel també navarrès Pello Ruiz Huici a l’oboè. Serà una mostra de la música de Bach en diàleg amb l’òboè, i interpretaran obres de Domenico Scarlatti, Johann S. Bach, Josep Pla, Jesús Guridi i Ralph Vaughan Williams. El dissabte 7 d’agost se celebrarà el tercer concert amb l’organista coreà resident a Madrid Riyehee Hong. Finalment, el darrer concert serà el dissabte 21 d’agost i anirà a càrrec de l’asturiana Susana García Lastra, que actualment és l’organista titular de l’església de Los Venerables de Sevilla.