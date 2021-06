La primera edició de la Fira del Llibre Únic, impulsada per Comanegra, reivindicarà les obres de fons i se celebrarà el 12 de juny a la Fàbrica Lehmann de Barcelona (Consell de Cent, 159) amb la participació de 10 editorials més: la martorellenca Adesiara, Anagrama, Arcàdia, Blackie Books, Edicions de 1984, Edicions de la Ela Geminada, L’Altra Editorial, Libros del Zorro Rojo, Males Herbes i Minúscula.

Comanegra engega així un festival anual dedicat al llibre de fons i amb la implicació de llibreters, editors i distribuïdors. En aquesta jornada, les editorials mostraran a la seva parada un únic títol que haurà de complir dues condicions: tenir almenys dos anys d’antiguitat i haver estat escollit perquè, en el moment de la seva publicació, no va rebre tota l’atenció pública que es mereixia. Joan Sala, director de Comanegra, explicava que la Fira del Llibre Únic, «és una defensa del llibre de fons i de l’espai de tranquil·litat per parlar d’una obra que ja té una història i que l’editor considera que és important» per al seu segell. A la fira, que arrencarà a les 11 del matí i fins les 8 del vespre, les onze editorials descobriran el seu llibre únic amb una activitat especial de 30 minuts. A més, la fira tindrà una continuïtat a les llibreries que podran adquirir els packs dels onze llibres que s’anunciaran el dia 12. La distribuïdora Les Punxes col·labora amb el certamen per oferir aquests packs especials a les llibreries que els vulguin recuperar. Sala apuntava que des de Comanegra se’n van adonar en temps de confinament, que els lectors accedien al seu web per comprar llibres que «ja feia anys que no es trobaven a les llibreries». D’aquí neix una fira perquè aquests llibres tinguin «una segona oportunitat».