Alidé Sans, Feliu Ventura, El Pony Pisador i Joan Garriga i el Mariatxi Gal·làctic seran els protagonistes de la 29a edició del DesFOLCa’t, el Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra, que se celebrarà el 18 i 19 de juny. Com a novetat, tots els concerts es concentraran en un únic espai a l’aire lliure, la plaça Gran de Calaf, amb aforament limitat i la compra prèvia de l’entrada. El DesFOLCa’t tindrà un espai off per als músics i les formacions no incloses al programa oficial que s’instal·larà el matí del dia 19 a la plaça dels Arbres del municipi.

Inaugurarà el festival l’artista i activista aranesa Alidé Sans, el divendres 18 de juny. Combinant cant, acordió i guitarra i habitual en l’escena musical occitana, i cada vegada més en la catalana, la carrera musical de Sans s’inicia el 2012 quan és descoberta amb el videoclip Esperança, projecte que denuncia la violència de gènere. Després d’haver debutat amb el disc Eth paradís ei en tu (Nuba Records, 2015), publica el seu segon llarga durada Henerècla (Hètaman, 2018), publicat amb el guitarrista occità Paulin Courtial. Música mestissa plena e matisos.

A continuació, serà el torn del cantautor Feliu Ventura. L’autor xativí va presentar el 2019 el llibre-disc Convocatòria (Propaganda pel Fet!), un treball amb onze temes totalment confegit a la seva estimada Xàtiva que es va presentar a la Fira Mediterrània de Manresa. Era el primer amb cançons pròpies del cantautor des de Música i lletra (2011). Convocatòria s’acompanya de textos creats per a cada cançó i que signen Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart, Natza Farré, David Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà i Mateu Xur.

El dissabte 19 de juny obrirà la programació el concert de El Pony Pisador, un grup de cinc joves de Barcelona que barreja música folk i tradicional d’arreu del món amb sentit de l’humor i virtuosisme. El grup ha explorat i combinat gèneres com el iòdel (modalitat de cant de les muntanyes alpines de Suïssa i del Tirol), creant-ne la primera cançó en català i també han estat els capdavanters a l’estat en interpretar sea shanties, cançons de treball marineres. El febrer publicaven el seu tercer disc, JAJA Salu2. Tancarà el festival l’actuació de Joan Garriga i el Mariatxi Gal·làctic. garriga, fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú i co-descobridor de la rúmbia, és un nom clau per entendre l’evolució de la música popular catalana. L’any passat publicava El ball i el plany, el primer llarga durada amb el Mariatxi Gal·làctic en un viatge per tots els móns i sons del seu acordió.

El preu de l’abonament per tots els concerts del festival serà de 15 €; 10 €, un dia. Les entrades es podran comprar a través de la pàgina web del festival: desfolcat.cat