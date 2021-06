L’espectacle Sopa de pedres d’Engruna Teatre ha guanyat el quart Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada, un guardó impulsat per l’associació Xarxa Alcover que consisteix en una gira pel territori de parla catalana. Un jurat professional ha escollit aquesta producció entre totes les propostes programades en la darrera edició de la mostra, celebrada del 26 al 30 de maig, ja sigui de petit i mitjà format (de qualsevol gènere), creació contemporània i predomini del text en català. El muntatge parla de les persones que han de fugir de casa seva i arriben a terres desconegudes a través de la història de l’Alma, una nena que ha de fugir del seu país perquè veu com al cel, en lloc de volar-hi estels, un dia hi arriben els avions. El jurat, format per Maite Serrat, del programa «Anem al teatre» de la Diputació de Barcelona; Francesc Rosell, tècnic de cultura de l’Ajuntament d’Igualada i Teresa Garcia Bosch, per la Xarxa Alcover, ha valorat la qualitat artística i els valors de tolerància que transmet. També han destacat la gran qualitat de la majoria de les propostes que es presentaven al premi, i la dificultat per fer la tria. I ha esmentat, en especial, els espectacles Polzet de Zum Zum Teatre i Les croquetes oblidades de Les Bianchis, els dos muntatges han quedat finalistes.