Igualada tindrà una segona sala de cinema a partir de finals d'any amb una capacitat per a 47 persones. Aquesta sala se sumarà a la ja existent, que té 130 localitats. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat Ateneu Igualadí i es finançarà a través d'una donació de 200.000 euros que ha fet una particular al consistori. "Quan a tot arreu es tanquen sales de cinema a Igualada les obrim", ha celebrat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha afegit que s'han marcat el repte de passar dels 30.000 espectadors anuals als 50.000. De la seva banda, la presidenta de l'Ateneu, Mireia Claret, ha explicat que la segona sala els permetrà oferir més diversitat i combinar les estrenes amb les projeccions independents.

L'Ateneu Cinema, impulsat entre l'Ajuntament d'Igualada i l'Ateneu Igualadí, tindrà, a partir de finals d’aquest any, una segona sala. El projecte serà possible gràcies a la donació de 200.000 euros que ha fet una particular, un import que cobrirà totes les despeses de creació de la nova sala. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que la nova sala tindrà una capacitat per a 47 espectadors (hi haurà una plaça per a persones amb mobilitat reduïda) i ha deixat clar que disposarà “de totes les prestacions i tots els avenços tecnològics”.

El batlle ha apuntat que s’han marcat tres objectius. Primerament, volen doblar el nombre d’estrenes que es fan a la ciutat. En segon lloc, s’han marcat el repte de passar dels 30.000 espectadors als 50.000 anuals. Finalment, Castells ha explicat que amb aquest nou projecte volen atraure públic de fora de la comarca de l’Anoia perquè “vinguin a Igualada a gaudir d’aquest centre comercial a cel obert que tenim”. En aquest sentit, Castells ha posat en valor que el cinema estigui ubicat al centre de la ciutat i no en un espai comercial allunyat.

De la seva banda, la presidenta de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret, ha explicat que des del 2016 -quan va inaugurar-se l’Ateneu Cinema- han aconseguit “crear l’hàbit que la gent vagi al cinema” i veu necessària aquesta segona sala per “oferir més diversitat”. Ara mateix, diu Claret, “quan hi ha estrenes a la sala gran no tenen cabuda altres projeccions i, per això, ara podrem oferir el doble d’hores de projecció i podrem donar cabuda a un tipus de cinema que no és tan comercial”.

“Mentre a tot arreu tanquen sales de cinema a Igualada som una ‘rara avis’ i n’obrim”, ha celebrat Claret, que ha afegit que això és possible perquè “ens ho creiem i cuidem molt el projecte”. A més, creu que “vindran molts bons anys per al cinema” d’ara en endavant. Claret també ha detallat que la segona sala s’ubicarà al costat de l’actual i això, segons ella, permetrà “optimitzar” costos, ja que “s’aprofita la feina feta quant a sortides d’emergència i accessos i no incrementarem la despesa de personal”.

De fet, tot i patir fortament les conseqüències de la covid-19, l’Ateneu Cinema se n’ha anat sortint pel fet de ser una sala petita i no buscar el benefici econòmic. Claret ha explicat que en moltes projeccions esgoten totes les localitats disponibles i, fins i tot, han millorat l’aforament que tenien abans de la pandèmia. “Sí que hem tingut problemes per trobar pel·lícules i estrenes, però això ens ha fet anar a buscar molt cinema independent i europeu i ens ha funcionat molt bé”, relata la presidenta de l’entitat.