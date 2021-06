És l’única orquestra de les set que queden al país que no és de les comarques gironines. La Cobla-Orquestra Rosaleda, que va néixer per les Enramades de Sallent de 1945, no va poder celebrar, ara fa un any, el 75è aniversari. Però ho farà dissabte, després d’una pandèmia i amb una espelma més. 75 més 1. La Rosaleda fundada per Guillem Viñas, professor de l’escola municipal de música de Sallent, la que pel primer concert va cobrar 260 pessetes, actuarà a casa seva dissabte per rebre l’homenatge que l’Ajuntament de Sallent no va poder celebrar l’any passat i que han organitzat conjuntament amb els actuals membres de la formació.

El concert, que començarà a les 9 del vespre i es farà a la Torre del Gas, servirà, també, per reconèixer la iniciativa dels fundadors. Van ser-ne dotze i actualment tres són vius. Es tracta d’Àngel Vilalta, Albert Prat i Carles Vilarnau, tots tres nonagenaris. El concert reunirà més d’un centenar de músics que han passat per l’orquestra en més de set dècades i les seves família. Prop de 200 persones. Ahir, de la resta de localitats disponibles, unes 400, en quedaven només tres en la reserva online (fabricavella.sallent.cat).

L’acte d’homenatge començarà amb una exposició situada a l’entrada de l’Espai Cultural Fàbrica Vella que recull fotografies de totes les èpoques, cartells de promoció, antics faristols, instruments i vestuari. Un passeig per la història de l’orquestra però, també, per la que explica els canvis culturals, socials i estètics d’una formació creada en postguerra que ha sobreviscut al canvi de segle i, ara, a una pandèmia. La mostra s’obrirà a 2/4 de 8 de la tarda amb la intenció que es pugui visitar de camí cap al concert.

La de demà serà una vetllada musical, sí. Però, sobretot, de retrobament. De músics en un concert on s’intercalaran cançons i reconeixements. Perquè la Rosaleda ha estat planter de músics, de Sallent i de la Catalunya Central. La formació actual la dirigeix Joan Fons Cardona (guitarra) i està formada per nou músics més i tres cantants: Carles Costa Casadesús (piano), Gustau Ibàñez Pujol (bateria), Sergi Quirante Martínez (baix); Josep Jubells Castelló (clarinet, saxo), Judit Marmi Camps (clarinet, saxo), Elena Morros Expósito (trombó, violí), Xavier Planes Gorina (trompeta, violí), Joan Ramon Quirante Martínez (trombó, flauta), Arnau Mata Vilajosana (trompeta, guitarra) i, a la veu, Ramon Balasch Meix, Laia Batlle Urgell i Maria López Requena. Tots ells, exceptuant la cantant Batlle, músics procedents del Bages i del Berguedà, explica Xavier Planes, avui dia, el músic més veterà de la Rosaleda. Nascut el 1972, fa trenta anys que toca a la cobla-orquestra.

El programa del concert de dissabte començarà amb fragments de musicals i tres excantants sallentins (Josep Maria Viñas, Josep Maria Prat i Francesc Díaz) interpretaran My Way amb els membres actuals. Després de les músiques de La Marató, s’interpretarà la peça col·lectiva El Batallador -que no manca mai en el repertori-, amb la col·laboració dels exmúsics. Una selecció de temes catalans posarà el punt final amb l’homenatge als músics.