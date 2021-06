L’escola Sant Jordi de Fonollosa estrena demà (11.30 h) els dos capítols de Dracs bruts que ha enregistrat per compensar que, a causa de la pandèmia, no ha pogut fer un musical com és habitual. Els alumnes de cicle superior són els protagonistes d’una producció que es veurà en una de les sales del multicinemes Bages Centre de Manresa. Els joves han tingut el suport del professorat, les famílies i un equip tècnic dirigit per Laia de Mendoza i Isabel Casanova. Dracs bruts és una adaptació de la sèrie Plats Bruts. Hi haurà fotoreclam i catifa vermella. Les entrades valen 8 euros al web dels cines i 10 euros a la taquilla.