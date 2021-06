Aquest any no hi haurà format multitudinari del Cantaxics, la cantata infantil de la Catalunya Central, que aglutinava un miler d’alumnes de 3 a 8 anys en tres torns al Kursaal. La pandèmia ha provocat que l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) busqués alternatives per no renunciar a la feina feta a les escoles. Així, la solució ha estat gravar la cantata, titulada El somriure de la princesa, creada novament per Manel Justícia, i cedir-la als centres per a la seva projecció. En total, entre divendres i el 13 de juny, onze espais, de Callús (divendres), Vacarisses, Cardona, Sallent, Sant Joan, Viladecavalls, Abrera i Olesa (avui), Fonollosa i la Seu (demà), Berga (dimarts) i Sant Vicenç (diumenge 13), podran veure una història que tracta sobre el que realment fa feliços els infants. Com en les darreres vuit cantates, El somriure de la princesa també té un llibre-CD editat amb Zenobita i que signen Lluís González (compositor), Manel Justícia (autor del conte i de les lletres de les cançons) i l’il·lustrador Edu Sisquella. El CD inclou la cantata en cinc actes, set cançons i una represa, amb la col·laboració del Grup de Cant Coral de l’Escola Municipal de Música d’Olesa. La gravació, en format videoclip pel que fa a les parts musicals i de sitcom per a les teatrals, es va fer per Setmana Santa a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent.