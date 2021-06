Música, art i espectacle s’han conjuntat en una nova edició de Fira ViBa i la mostra Vi_suals, que culminen un programa que ja arrencava la setmana passada però que té el seu plat fort aquest cap de setmana. Després de l’impàs de l’any passat, en què la pandèmia va limitar l’esdeveniment a un format telemàtic, aquesta vegada s’ha recuperat l’activitat presencial. Ha estat en un escenari diferent per adaptar-se també al context sanitari, i que ha tingut l’epicentre a l’Anònima. Organització i públic admetien ahir que no és el mateix, però la proposta no ha decebut, ni de bon tros.

Els ingredients per fer-ho fàcil hi eren: artistes, músics, públic, i el vi, de la DO Pla de Bages. Tot i el format singular i més reduït que s’ha hagut d’adoptar en aquesta edició, fins ara la resposta ha estat bona, i encara falten els espectacles d’avui. Divendres al vespre s’inaugurava oficialment el programa amb la Nit dels picapolls, la proposta d’un sopar-tast amb jazz que aquesta vegada canviava el tradicional parc de la Seu pel Pati de l’Anònima, i que va omplir amb els 250 comensals que les mesures per la covid permetien. No van ser els 700 que habitualment congregava la festa, però hi havia la satisfacció «d’haver pogut tornar a arrencar amb ganes» i amb el vi del Bages com a protagonista, apuntava Josep Pelegrina, del comitè organitzador de Fira ViBa.

L’ambient tornava ahir a escena amb tres moments de trobada de vermut i tastos amb acompanyament musical. Al migdia, a ple sol, l’entrada va ser més discreta, i no arribava al centenar de persones, però s’esperava més afluència per a la sessió de tarda, i ja hi havia l’entrada plena per a la de 8 a 11 de la nit. Entre els espectadors del migdia, la manresana M. Àngels Alapont recordava amb satisfacció l’experiència inaugural de la nit anterior, i valorava positivament la ubicació de l’Anònima com a espai provisional.

I dins l’antiga fàbrica es pot visitar el treball de 13 artistes de Manresa i rodalia que han posat a prova el seu enginy creatiu per dissenyar peces a partir d’un cèrcol de ferro de bota cedit per cadascun dels cellers de la DO Pla de Bages.

Una mostra variada de creacions en què es combina pintura, escultura, llum i, fins i tot, el tèxtil amb el concepte «cercles» com a principal vincle de les propostes.

Fora de l’Anònima, l’Espai Plana de l’Om és l’altre punt neuràlgic de l’edició d’enguany. Ahir al migdia s’hi inaugurava una exposició fotogràfica de Foto Art Manresa amb una projecció de curtmetratges del Cine Club que gairebé va omplir la sala.

Avui el programa continua, amb la vista posada al retorn a la normalitat l’any que ve.