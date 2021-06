Kevin Costner, una de les grans estrelles de Hollywood dels anys vuitanta i noranta, torna tímidament amb una producció allunyada dels esquemes més cridaners del cinema nord-americà del segle XXI. El conegut intèrpret encarna a Uno de nosotros un xèrif jubilat, George Blackledge, que, després de patir la mort del seu fill, malda per recuperar el seu net, tutelat per la poderosa (i temible) família de la seva jove. El personatge central abandona el seu ranxo de Montana (i la seva zona de confort) i emprèn una aventura amb nombrosos riscos.

Thomas Bezucha, un guionista i realitzador amb un currículum discret (inclou comèdies tan poc memorables com Big Eden i Princesa por accidente) ha fet un gir a la seva trajectòria amb una proposta que comença com un neowestern plàcid i acaba com un thriller contundent.

El film, ambientat en els anys seixanta, desprèn en la seva primera meitat una aroma inequívocament clàssica que s’emmiralla clarament en el Hollywood de la vella (i enyorada) escola. Però el cineasta nord-americà ens sorprèn en el darrer terç amb un gir inesperat i brutal, en què els conceptes idealistes del somni americà, que personifica el modèlic George, s’esmicolen brutalment i sura un malson despietat. Uno de nosotros s’acosta, en la seva ombrívola i desconcertant conclusió, a la memorable Una història de violència. La cinta de Bezucha no té l’alta volada de la proposta de David Cronenberg, però, no obstant això, ens trobem davant d’una nova mostra, tan curiosa com juganera, d’un cinema que ens desvela l’abisme que s’amaga en qualsevol racó, més o menys aparent, dels Estats Units.

I en el repartiment podem gaudir també de la versàtil i formidable Diane Lane. L’actriu nord-americana repeteix com a muller de Costner: a L’home d’acer eren els pares del futur Superman.