L’Agrupació Teatral La Farsa de Berga torna als escenaris aquest mes de juny amb dues obres, una de les quals vol ser un homenatge a Montserrat Minoves. Membre fundadora i presidenta de l’entitat, Minoves va morir ara fa poc més de cinc anys de manera sobtada. Montse dels Uns, Montse dels altres es podrà veure al Teatre Municipal el darrer cap de setmana de juny.

L’altra proposta, per a aquest dissabte i diumenge, ambdós dies a les 7 de la tarda, es titula Okupes particulars i gira al voltant de l’alzheimer, els problemes sexuals i familiars i fins i tot les violacions, sense oblidar el tema que dona nom a la proposta: l’okupació. L’obra és de Toni Cabré i compta amb l’adaptació d’Angelina Vilella: «Podem ser okupes d’espais, però nosaltres mateixos portem un okupa a dins que tenim por que surti a la llum», reflexionava la també directora del muntatge. A l’escenari només dos actors, els berguedans Jordi Torrabadella i Anna Freixa en els papers d’Ell i Ella.

El record a Minoves, Montse dels Uns, Montse dels altres, consistirà en la representació d’onze fragments clàssics del teatre català, d’obres com Terra baixa o La rambla de les floristes, en els quals Minoves hi havia participat com a actriu. Marc Marginet, de La Farsa, apuntava ahir que «s’ha buscat seleccionar els seus textos més representatius amb papers molt potents. Serà un cant a la vida i al teatre. Riurem, plorarem i ens emocionarem», assenyalava.

L’espectacle durarà aproximadament una hora i mitja, i en total hi intervindran uns 45 actors i actrius. En aquest sentit, Marginet va reconèixer que «està sent tot un repte a nivell logístic», a causa de les restriccions per la covid-19. L’obra es portarà a escena dissabte 26 (21.30 h) i el diumenge 27 de juny (18 h)

Les entrades per a les dues obres tenen un preu de vuit euros per al públic general, i cinc euros per als menors de 25 anys i jubilats. Les entrades ja es poden adquirir a través de la web de La Farsa (lafarsa.cat).