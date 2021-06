El festival Espurnes Barroques, vinculat amb el projecte Manresa 2022, oferirà aquest cap de setmana els darrers concerts d’aquesta quarta edició. La soprano Marta Mathéu, una de les veus amb major projecció internacional de casa nostra, serà l’encarregada de cloure aquesta edició al costat de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí, dirigida per Dani Espasa, diumenge, a les 18.30 h, a La Cova de Sant Ignasi de Manresa.

El programa que presentaran serà un dels primers que soni davant dels nous mosaics de Marko Rupnik instal·lats al temple fa poques setmanes. Les obres de Pergolesi, Durante i Terradellas de la primera part evolucionaran cap a les de Mozart a la segona, de qui el públic podrà escoltar la lluminosa Simfonia en Sol Major K74, escrita amb 14 anys, i dues àries ben contraposades temàticament i estilística.

El concert es clourà amb el tast d’un arnadí reinterpretat per l’Escola d’Hoteleria Joviat i un vi de Collbaix a la sortida per brindar per a la cinquena edició del festival que coincidirà amb la celebració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa. La compra d'entrades es pot fer en aquest enllaç.

Un festival nascut el 2018

El festival Espurnes Barroques, nascut el 2018, ofereix propostes musicals d’alta qualitat, acompanyades de tastos gastronòmics i, sobretot, a petits municipis de la Catalunya Central, posant en valor el seu llegat barroc i el seu paisatge singular. A través de la cultura, doncs, Espurnes Barroques pretén promocionar integralment l’entorn rural, propiciant experiències de cost assequible que tenen també una mirada social i educativa, creant un privilegi únic a l’abast de tothom.

En aquesta edició s’han programat 16 concerts, 4 conferències, 1 cafè-tertúlia i un taller infantil en quatre caps de setmana entre el 14 de maig i el 13 de juny. Sota el lema Passió Barroca, el festival ha recorregut una quinzena de municipis de les comarques del Solsonès, el Bages, la Segarra i l’Anoia que han preservat un important llegat barroc. Les actuacions inclouen sempre la descoberta patrimonial i la degustació gastronòmica, en una narrativa específica per a cada proposta.

Fins avui, han estat més de 1800 persones les que han gaudit ja de les propostes d’Espurnes Barroques en els seus tres caps de setmana d’activitat, que enguany arriben també a un nombrós col·lectiu d’alumnes i persones en risc de vulnerabilitat. L’últim cap de setmana del festival es presenta també ple d’activitat social i educativa, de manera complementària a l’agenda de concerts.

La Jove Capella Reial de Catalunya omple aquest dissabte

La desena de músics de la Jove Capella Reial de Catalunya, dirigits per Lluís Vilamajó, actuaran aquest dissabte dia 12 de juny al Santuari del Miracle (11.30 h.) i a la Universitat de Cervera (18.30 h.) amb un programa articulat al voltant del Rèquiem de Joan Cererols. La resta d’obres del programa variaran en funció del lloc o es presenten, amb diverses peces de J.S. Bach, J. Pachelbel, H. Schütz o H. Purcell. La Jove Capella Reial de Catalunya reuneix algunes de les millors veus joves del país, que en els seus programes actuen al costat de músics de dilatada experiència. En aquest cas serà Andrew Ackerman (un dels pilars del Concentus Musicus Wien, de Nikolaus Harnoncourt) qui fonamentarà les veus a partir del seu contrabaix.

Per preparar aquests dos concerts de dissabte, la Jove Capella Reial de Catalunya realitza una trobada de treball al Santuari del Miracle. Als assajos oberts hi assistiran diversos col·lectius, com ara els alumnes de la ZER del Solsonès, alumnes de dues escoles de secundària de Solsona i Cardona, i una cinquantena d’usuaris d’Amisol. Amb aquestes accions, Espurnes Barroques vol fer arribar propostes d’altíssim nivell cultural a col·lectius que d’altra manera difícilment en gaudirien.

El Rèquiem de Joan Cererols és una obra cabdal de la literatura musical catalana del barroc, ja que representa un dels cims de la producció de qui es considera el compositor més insigne del barroc català, i un dels màxims exponents de l’escola montserratina. El seu Rèquiem sona just una setmana després d’haver escoltat el Rèquiem de Joan Marc, el seu mestre a l’escolania, recuperat recentment. El concert del Miracle anirà acompanyat de vi i formatge elaborats al santuari i serà enregistrat per Catalunya Música; el de la tarda, a Cervera, comptarà amb un tast de cervesa i xocolata de Casa Dalmases, un projecte d’ànima social que inclou membres de l’Associació l’Espígol, que col·labora en el concert. A la seva arribada a Cervera, la Jove Capella Reial de Catalunya farà un petit taller amb alumnes de cant del Conservatori, que se sumaran a les veus de la Jove Capella.

Diumenge entre Venècia i Nàpols amb dues dives

Les veus d’Arianna Savall al matí i de Marta Mathéu a la tarda acostaran el públic a la riquíssima vida cultural de la Venècia del segle XVII i el Nàpols del segle XVIII. Ho faran acompanyades dels quatre components d’Hirundo Maris i dels dotze de Vespres d’Arnadí respectivament, a l’església de Vergós Guerrejat (al costat de Cervera) i al santuari de La Cova de Sant Ignasi de Manresa.

El diumenge a les 11.30h. del matí, a Vergós Guerrejat (Estaràs), Arianna Savall proposarà descobrir la figura de la cortesana honesta Veronica Franco. El programa s’articula a partir de la contraposició entre Claudio Monteverdi i Barbara Strozzi i comptarà amb un tast de tres olis (Migjorn) i dos vins ( La Diferenta) conduït per Joan Fernández i inserit dins el concert.

A la tarda –abans del darrer concert de Marta Matuéu i Vespres d’Arnadí- Arianna Savall i Peter Udland Johansen (fundadors i ànimes d’Hirundo Maris) es trobaran amb usuaris de la Fundació ALBA per gaudir de fer música plegats. A la mateixa hora, una cinquantena de membres de la Comunitat de Sant’Egidi de Manresa assistiran a l’assaig de Vespres d’Arnadí a Manresa i conversaran amb els músics.