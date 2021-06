La cantant surienca Beth Rodergas va conversar dimecres al cicle "Pessics de Vida", que impulsen la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural del Casino de Manresa. En una entrevista amb el periodista Dani Sala, Rodergas a la Plana de l'Om va repassar des del seu pas per Operación Triunfo i fins a l’actualitat, amb la publicació del seu treball més íntim Origen, amb cançons escrites per ella mateixa i que tenia en un calaix des del 2005.

El treball va sortir al mercat ara fa un parell de mesos, amb temes en català, castellà i anglès. Durant el confinament, Rodergas va aprofitar "per compondre i recompondre" aquestes cançons guardades des de feia quinze anys per fer realitat una "assignatura pendent". Ara, la surienca ha començat una gira pels escenaris del país que la portarà, per exemple al festival Musica't de Pals o al Petit Paradís de Tossa de Mar. Beth va presentar el disc el passat dissabte a Cardona.

La surienca va recordar el seu pas per Operación Triunfo com el programa que li va canviar la vida. Reconeix que si no hagués entrat a l’Acadèmia "em dedicaria a la música segur, però no sé si hagués tret discos propis i hauria acabat en el teatre musical". Rodergas va explicar que ella es considera cantant, "compondre és una altra cosa, encara que també és molt gratificant que els altres cantin cançons teves".

El pas per OT va acabar amb la seva participació al Festival d’Eurovisió (2003), una època que va viure amb "molta pressió". Un canvi d’aires va ser la solució i la cantant se’n va anar a viure a Londres mig any. Explicava que necessitava "formar-me, aprendre l’anglès i tornar a l'anonimat" que tenia abans.

Tot i que la seva faceta musical ha estat una mica aturada durant els últims anys, Rodergas comentava que no ha "parat mai" i que ha estat centrada en projectes relacionats amb la televisió i el teatre. A més a més, s’ha convertit en empresària amb la creació de la seva pròpia marca de roba infantil, juntament amb la seva mare, i, alhora, també ha fet realitat el seu gran projecte de vida: ser mare.

