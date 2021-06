El Festival de Llegendes de Catalunya escalfa motors per la 12a edició. Després d'haver-se de reinventar l'any passat a causa de la pandèmia, l'objectiu d'enguany és recuperar el "format prepandèmia", ha avançat Maria Hervàs, codirectora de certamen de Sant Martí Tous (Ánoia), en la presentació del cartell. Entre les novetats d'enguany hi ha que durarà quatre dies –habitualment era un cap de setmana-, es podran veure una trentena d'espectacles i es posarà l'accent en la creació, a través de la coproducció d'alguns muntatges. A més, hi haurà cinc estrenes. També destaca que, per primera vegada, hi haurà una cercavila amb personatges de les llegendes, les melodies del festival i on no faltarà el tradicional ball de faixes de Tous.

Tot i la pandèmia, el festival va voler mantenir la presencialitat el 2020. "Ara el que plantegem és recuperar el format precovid, amb més afluència de públic i recuperant espais", ha explicat la codirectora del certamen, Maria Hervàs. Així, s'han posat a la venda un total de 2.000 entrades –l'any passat van exhaurir les mil disponibles- per tal de garantir aforaments que oscil·laran entre el 50 i el 70% de la capacitat màxima. Hi haurà nou escenaris: la plaça de l'Ajuntament, el Castell, La Casa del Teatre Nu, la plaça Manel Girona, el carrer Major, el Casal, la plaça Bató i el Safareig.

L'altre gran canvi és que el certamen durarà quatre dies per tal de poder oferir una trentena d'espectacles. Se celebrarà de l'1 al 4 de juliol.

Compromís amb la creació

Aquesta serà la segona edició que Víctor Borràs i Maria Hervàs, integrants de Teatre Nu, assumiran les regnes del festival, amb una aposta clara "d'impuls a la creació", ha anunciat Hervàs. Així, el festival coprodueix enguany, amb la Fira Mediterrània de Manresa, 'Més Lloc per a la Fosca' d'Elvira Prado-Fabregat, que es preestrenarà al certamen. També 'Safareig, anàlisi semàntica de l'amor' de Com un llum, que després d'haver fet residència a La Casa del Teatre Nu s'estrenarà a Sant Martí de Tous.

En paral·lel hi haurà tres estrenes més: 'Manera de parlar' de Nerea Mendia, una mescla de narració, cançons i ritmes que enllacen el món de les llegendes catalanes amb l'euskera; 'Dones en tota regla' de la companyia La Remeiera, que reivindica la figura de la dona en la societat; i l'espectacle de dansa 'Dones d'aigua' de Lu'um, que es renova cada any i que enguany incorporarà música en directe.

Muntatges destacats

Del cartell també destaquen 'Paraules que trenquen ossos' de la companyia Pagans, que va fer residència al festival l'any passat; o 'Una flor no fa estiu' de la companyia La Reforma. També hi haurà produccions de companyies estrangeres com 'Puput' de Cocanha – Puput. I no faltarà l'espectacle més "icònic" del festival: 'L'Apagada de Misteri'. Un any més el poble apagarà l'enllumenat i s'il·luminarà tot el nucli antic amb milers d'espelmes que condueixen el públic per diferents racons del poble. Un total de 68 veïns de Sant Martí de Tous interpretaran diferents escenes inspirades en llegendes i històries obscures, en un recorregut que culminarà als peus del Castell on el periodista i actor Xavier Graset protagonitzarà el darrer monòleg de l'edició d'enguany,

Vincles amb el territori

El festival mantindrà el propòsit de crear vincles amb el sector professional de les arts escèniques. Així, a les col·laboracions anteriors Fira Mediterrània de Manresa i la Plataforma Arts de Carrer, enguany s'hi suma el Festival Gualba Mots.

Un altre exemple d'aquesta vinculació és el tret de sortida: la inauguració de l'exposició Any Tomàs, coincidint amb la celebració dels 125 anys del naixement de Joan Tomàs, músic que va recuperar una gran quantitat de cançons i melodies populars i que, a més, té relació directa amb Sant Martí de Tous.

200 voluntaris en un poble de 1.200

Des de l'ajuntament, el regidor de Cultura, Pau Mir, ha subratllat la importància que té el festival al municipi i com anualment uns 200 veïns dels 1.200 que hi ha al poble col·laboren per fer-lo possible. Com l'any passat, els voluntaris participaran, a més a més, en un vídeo comunitari on recitaran de manera coral la cançó popular 'El pardal' i que servirà de 'teaser' del festival.