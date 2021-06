La pandèmia va fer impossible l’any passat que el nou Vilart-Festival Rural d’Arts en Viu i d’Arts Visuals de Castellbell i el Vilar tingués continuïtat després de l’edició inaugural. Però la idea de l’actriu Magda Puig reviurà el dissabte 26 de juny novament al barri del Vilar amb una proposta multidisciplinària oberta al públic que inclou música, circ, arts plàstiques, fotografia i memòria històrica.

«Fa dos anys vam tenir 200 espectadors a l’obra de teatre i 200 més al concert», explica Puig, veïna del poble i una actriu, directora i dramaturga polifacètica. Les normatives sanitàries obliguen en aquesta ocasió a reduir la capacitat, en principi a 150 places per al teatre i 130 per al concert, si bé d’aquí al dia del festival encara hi podria haver canvis si el Procicat modifica les condicions actuals.

Els plats forts del Vilart seran l’espectacle de teatre i clown Gran reserva, a càrrec de la reconeguda companyia Rhum & Cia. (19 h), a la plaça de l’Església, i el concert del duet musical Tarta Relena, a les 22 h, a l’era del mas del Puig. Les entrades per a cadascun dels dos espectacles ja són a la venda per a tot el públic després d’una primera setmana en que es va acotar la dispensació de tiquets als veïns de la localitat.

Gran reserva és el darrer muntatge de Rhum & Cia, un espectacle de grans èxits que clou una trajectòria que va començar el 2014 amb Rhum i va continuar posteriorment amb Rhümia (2016) i Rhumans (2018). Joan Arqué, Roger Julià, Mauro Paganini, Piero Steiner i Moisès Queralt reviuen alguns dels passatges més còmics i divertits d’una idea que va néixer com un homenatge al gran clown Joan Montanyès, Monti.

Tarta Relena és un duet nascut el 2016 i format per Marta Torella i Helena Ros que canta a cappella explorant les possibilitats de diferents estils vocals. El seu repertori va de la tradició oral a la cançó d’autor, sempre en relació a les músiques pròpies de l’àrea mediterrània.

La memòria de les veïnes

El Vilart també inclourà enguany una intervenció fotogràfica nascuda d’un berenar que el manresà Oriol Segon va realitzar amb un seguit de veïnes i veïns del Vilar per parlar de com era el barri fa unes quantes dècades i com ha anat evolucionant. A més de recollir els testimonis orals, Segon va aplegar diversos materials fotogràfics i altres objectes que van fer possible apreciar la transformació urbana viscuda, així com els canvis en alguns usos i costums. D’aquesta trobada en va extreure Segon una idea que es donarà a conèixer i es plasmarà el dia 26 de juny a través d’una intervenció pública amb la fotografia com a protagonista.

Tallers i exposicions

Un altre dels atractius del Vilart són els tallers, que ja han exhaurit les inscripcions. Al matí es farà un taller de layout (scrapbooking), amb Pilar Moreno; i a la tarda un altre d’antotípia (fotografia sostenible) amb Marta García Cardellach. Dues propostes relacionades amb el treball manual i les arts visuals que també donen sentit a un festival que cerca la pluralitat de disciplines creatives.

Finalment, el cartell del festival es completa amb cinc exposicions d’artistes visuals: Range-In Between, de Jou Serra; A flor de pell, de Clàudia Serrahima; Cables perduts, de Núria Nia; Això és així, del Col·lectiu Càmbium i Cafè i pols d’estrelles, d’Irene Herbera, que s’instal·laran en espais del barri.

Nascut a iniciativa de Magda Puig, el Vilart també és possible gràcies a la complicitat i el patrocini de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Així mateix, el certamen rep el suport de la Diputació de Barcelona.