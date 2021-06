Cloenda festiva de la passió barroca a la Cova de Sant Ignasi

La soprano tarragonina Marta Mathéu, una de les veus amb major projecció internacional de casa nostra, ha protagonitzat el cartell d’aquesta quarta edició del festival Espurnes Barroques, dedicada a la Passió Barroca. La fotografia de Quim Roser retrata Mathéu com la protagonista d’un quadre de Caravaggio, amb una il·luminació suggeridora que fa de mal dir si la dama mor de passió amorosa o bé és una fervent religiosa. El cert és que la fotografia es va fer just abans del confinament, per a la programació preparada per a la primavera passada. Però tant el cartell com el concert, ja previst com a cloenda a la Cova de Sant Ignasi de Manresa, s’han posposat un any per reeixir en millors circumstàncies. Mathéu valora que Josep Barcons, director artístic del festival, els animés a reservar les dates pel mateix cap de setmana: «s’agraeix l’esforç per apostar per l’art, especialment en un festival que és molt jove i en el qual hi ha implicada gent de tants pobles i ciutats. També vull destacar el treball paral·lel per donar a conèixer el patrimoni i la gastronomia amb tastos, que fan que l’espectador es pugui apropar molt més al repertori que s’havia fet segles enrere».

La cloenda d’Espurnes Barroques tindrà «un esperit festiu, que recollirà les diverses temàtiques de la passió barroca que s’han interpretat durant el festival», remarca la soprano, que ja ha treballat anteriorment amb Vespres d’Arnadí, orquestra de dotze músics dirigits per Dani Espasa que utilitzen instruments i criteris històrics. «Nosaltres fem Mozart, que és clàssic, però hi arribem des del repertori barroc italià, per acabar a la Viena del segle XVIII. Volem mostrar que la música no es para, sinó que avança», apunta. Així, el repertori, a banda de peces instrumentals, inclourà el Salve Regina de Pergolesi, un autor més conegut pel seu Stabat Mater, del qual es podran reconèixer dibuixos rítmics i melòdics. També un motet d’un contemporani català, Domènec Terradellas. Espasa va fer un treball d’investigació del seu llegat i a la Biblioteca de Londres hi va trobar aquest Plaudite populi. I s’arribarà a Mozart, amb una composició que el geni austríac va compondre quan tenia només 11 anys i l’ària de concert Alma grande e nobil core.

Un concert apassionat que tindrà com a escenari la Cova, que en vistes al 2022 (quan se celebraran els 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola), acaba d’estrenar els mosaics de Marko Rupnik. L’esdeveniment es clourà amb el tast d’un arnadí reinterpretat per l’Escola d’Hoteleria Joviat i un vi de Collbaix. Abans de l’actuació, uns cinquanta de membres de la Comunitat de Sant’Egidi de Manresa assistiran a l’assaig i conversaran amb els músics, ja que el festival té implicació social i educativa.

En els tres anteriors caps de setmana del festival, més de 1.800 persones han gaudit de les seves propostes, desplegades en una quinzena de municipis del Solsonès, el Bages, la Segarra i l’Anoia.