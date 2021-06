El 12è Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà de l’1 al 4 de juliol a Sant Martí de Tous, té l’objectiu de recuperar el «format prepandèmia», segons Maria Hervàs, codirectora amb Víctor Borràs. La durada, que passa d’un cap de setmana a 4 dies, és una de les novetats d’un certamen amb una trentena d’espectacles, cinc estrenes i, per primer cop, una cercavila amb personatges de les llegendes, les melodies del festival i el ball de faixes de Tous.

S’han posat a la venda 2.000 entrades (fa un any es van exhaurir les mil disponibles) per a 9 escenaris: plaça de l’Ajuntament, Castell, La Casa del Teatre Nu, plaça Manel Girona, carrer Major, Casal, plaça Bató i Safareig.

El festival coprodueix amb la Fira Mediterrània de Manresa, i pre-estrenarà, Més Lloc per a la Fosca d’Elvira Prado-Fabregat. També, Safareig, anàlisi semàntica de l’amor de Com un llum, que ha fet residència a La Casa del Teatre Nu. També es veuran per primer cop Manera de parlar, de Nerea Mendia, que enllacen el món de les llegendes catalanes amb l’euskera; Dones en tota regla, de La Remeiera, que reivindica la figura de la dona en la societat; i l’espectacle de dansa Dones d’aigua, de Lu’um, que incorporarà música en directe.

I no faltarà l’espectacle més «icònic» del festival: L’Apagada de Misteri. El poble apagarà l’enllumenat i s’il·luminarà el casc antic amb milers d’espelmes que condueixen el públic per diferents racons del poble. 68 veïns interpretaran escenes inspirades en llegendes i històries obscures, en un itinerari que culminarà als peus del Castell on el periodista Xavier Graset farà el darrer monòleg.