Prensa Ibérica, grup capdavanter de la informació regional a Espanya, fa el salt a Madrid amb el llançament d’un nou diari estatal al capdavant del qual hi haurà Fernando Garea, expresident de l’Agència Efe, que acredita una dilatada experiència professional com a cronista parlamentari. El nou diari estarà als quioscos i en format digital en l’últim trimestre d’aquest any.

Prensa Ibérica edita 24 diaris impresos i digitals a onze comunitats autònomes i diverses revistes. Entre ells, destaquen El Periódico, La Nueva España, Faro de Vigo, Información, La Província, El Día, Diario de Mallorca, Regió7, Sport i Diari de Girona, entre d’altres.

Llicenciat en periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, Fernando Garea va començar a treballar a Diario 16 i va formar part, posteriorment, dels equips fundacionals d’El Mundo i Público. De 2008 a 2017 va ser corresponsal parlamentari per al diari El País i al juliol de 2018 va ser nomenat president de l’Agència Efe, després d’un breu pas per El Confidencial com a adjunt al director.

Líder a diverses autonomies

Amb dos milions de lectors en paper (EGM) i més de 230.000 exemplars diaris (OJD), Prensa Ibérica és líder en audiència i difusió a diverses autonomies i compta amb un creixent posicionament en suport digital. A Internet, les publicacions del grup arriben als 27,1 milions d’usuaris únics i superen els 550 milions de pàgines vistes al mes (Comscore).