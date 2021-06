El 30è Festival de l’escola de dansa Julieta Soler, establerta al carrer del Cós de Manresa, s’havia d’haver celebrat l’any passat i, després de la il·lusió «per fer una gran festa», «va ser molt frustrant» haver-lo de cancel·lar, remarca la mateixa Julieta Soler. Així, el 30è festival arribarà en el 31è any de l’escola i després d’un curs «molt complicat. S’han hagut de combinar les classes presencials i en línia, i molts alumnes no es connectaven perquè a casa no es tenen les condicions per ballar».

Però, malgrat les dificultats, Julieta Soler no ha desistit de celebrar un festival «exactament igual que els altres anys», amb dues sessions al teatre Kursaal (dissabte, amb danses urbanes amb tocs de clàssica, balls de saló, contemporània; i diumenge amb dansa clàssica amb tocs de...) i amb «programa de mà, rams de flors...». Tot i que no amaga que «serem menys gent i potser no estarem al nivell d’altres anys, perquè per la dansa les aturades no són bones». Entre les dues sessions hi participaran uns 300 ballarins. En altres anys havien estat uns 430. De tota manera, està «molt contenta» de la participació i de les ganes de celebrar l’aniversari: «es mereixen trepitjar escenari». Per això, ara concep el festival com un «agraïment als alumnes i a les famílies que han aguantat aquesta temporada fins al final. Tenen molt de mèrit».

Un curs atípic per celebrar 30 anys de mestratge, «que m’han donat molta satisfacció i no m’he adonat massa que han passat, perquè s’ha fet feina com les formigues». Les seves filles, Júlia i Laura Isanta, lideren la part de dansa urbana: «són saba jove que empeny».