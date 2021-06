L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha inclòs al Cerdanya Film Festival entre la llista de certàmens col·laboradors que qualificaran curtmetratges a la 36a edició dels Premis Goya al 2022. El festival referma així la seva posició de referència al Pirineu i es converteix en un dels pocs que ho fa a escala catalana. D'aquesta manera, els dos treballs premiats a les categories de Millor Curtmetratge de Ficció Espanyol i Millor Curtmetratge Documental Espanyol s'asseguren una inscripció directa a la preselecció dels guardons. Tot i això, la presència a la Selecció Oficial a Concurs del certamen també serà clau, ja que els projectes que acumulin quatre seleccions a festivals qualificadors també podran accedir-hi.

El Cerdanya Film Festival rep un volum anual de més de 3.000 curtmetratges i llargmetratges d'arreu del món que passen a una selecció per a les categories competitives i no competitives del certamen. Per a l'edició de 2021 hi ha previstes una trentena de sessions i unes 115 pel·lícules, totes elles amb data de producció de 2020 i 2021, prioritzant les estrenes absolutes.

L'entitat es converteix així en el primer festival de la demarcació de Girona que aconsegueix el segell col·laborador amb l'Acadèmia espanyola i es suma a la llista de certàmens qualificadors, entre els quals es troben el Festival de Cinema Espanyol de Màlaga, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, L'Alternativa - Festival de Cinema Independent de Barcelona o el Festival Internacional de Cinema de Gijón.

El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya celebra enguany la seva 12a edició, del 7 al 15 d'agost, amb la seva seu principal situada a Puigcerdà. Paral·lelament al conjunt de projeccions i activitats culturals, el programa del Cerdanya Film Festival també ofereix un Laboratori de Creació Audiovisual per a joves creadors, i Links, una nova incubadora d'obres audiovisuals que inclou un mercat internacional de projectes en desenvolupament i 'mentoring' per a productores júnior.