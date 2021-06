Si l’any passat va ser complicat muntar el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós, posar dempeus la 27a edició no ha estat pas més senzill. Així ho van palesar ahir l’alcaldessa Àdria Mazcuñán i la soprano i organitzadora Mireia Pintó en l’acte de presentació del certamen, que tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de juliol als jardins de Món Sant Benet. Amb un pressupost de 32.000 euros, els Amics de la Música Clàssica i l’Ajuntament han pogut surfejar la crisi i tirar endavant una iniciativa que «s’havia de mantenir sí o sí», tal i com ho va expressar la regidora de Cultura i Festes, Laia Feliu.

La principal diferència amb l’estiu passat és que cau del programa el concert en línia que va antecedir les tres actuacions presencials, i es mantenen les tres vetllades amb inici a les 22.15 h als jardins de l’antic monestir. La gran novetat, d’altra banda, és l’aliança que el festival texeix amb la D.O. Pla de Bages, i concretament amb els cellers Abadal, Collbaix i Sant Miquel d’Oló, que serviran els seus vins en l’habitual refrigeri posterior a cada sessió.

Pocs sectors no han quedat tocats pels efectes econòmics de la pandèmia, i la cultura va patir especialment, durant mesos, la impossibilitat, primer, d’obrir les portes dels teatres, sales i auditoris i, posteriorment, de portar-hi el mínim de gent necessària per fer rendible el negoci. Des de l’entitat fruitosenca i el consistori, aleshores capitanejat per Juan Carles Batanés, es va prendre la decisió de tirar endavant i no estroncar la llarga història del festival. Es va realitzar un recital en línia i tres més a Sant Benet.

Els números no enganyen: dels 66.000 euros del 2019 -en que es van celebrar les noces d’argent- s’ha passat als 34.000 i 32.000 dels anys del coronavirus. «No ha estat fàcil, gens fàcil, però calia fer l’esforç», va reiterar ahir Pintó, posant com a exemple de compromís amb el certamen el recolzament obtingut per un bon grapat dels espònsors i patrocinadors.

I mentre el Procicat no digui el contrari, de moment la capacitat del recinte a l’aire lliure podrà ser del 70 %. Les entrades per a cada concert tenen un preu de 25 euros i es posaran a la venda a partir de la setmana vinent tant a la pàgina web www.festivalsantfruitos.com com a Foto Isidre (Sant Fruitós) i el Teatre Kursaal (Manresa). Els subscriptors de Regió7 podran adquirir-ne 2 al preu d’1.

Manel Camp i Roger Padullés

A l’espera que els temps millorin i es pugui recuperar la fórmula habitual dels quatre concerts presencials, el programa d’aquest juliol presenta tres actuacions de nivell amb un marcat protagonisme de primeres figures nascudes a la comarca: Manel Camp actuarà el dia 8 de juliol, Mireia Pintó el 15 i Roger Padullés el 22.

La gira d’aniversari dels 75 anys de Manel Camp arribarà a Sant Benet amb el concert Zefiro torna, on es fusionen el barroc i el jazz gràcies a l’Ensemble Méridien de Barcelona i el trio que formen el pianista manresà, el trompetista Matthew Simon i la cantant Gemma Abrié. Interpretaran peces de Monteverdi, Falconieri, Bach, Lully, Merula, Corelli i Purcell.

La segona cita porta per títol Artistes emergents i donarà el públic l’oportunitat d’escoltar en directe els joves pianistes Eudald Buch, protagonista del concert virtual del 2020, Emma Stratton i Ot Ortega, un berguedà de 13 anys amb un prometedor futur per davant. Els tres compartiran escenari amb tres figures reconegudes com la soprano Alexandra Gladysheva, la mezzo Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky, i faran un repertori format per obres de Bach, Busoni, Weber, Rakhmaninov i Donizetti.

El punt final al festival el posarà l’espectacle musical Emili Vendrell: la veu del poble, amb el tenor sallentí Roger Padullés, el pianista Jordi Armengol i l’actor Ferran Frauca. Un concert que ret tribut al destacat tenor i intèrpret de peces tradicionals catalanes.

La unió amb la DO Pla de Bages reforça el certamen

El vincle entre l’organització del festival de Sant Fruitós i tres cellers de la DO Pla de Bages és un exemple de l’esforç de renovació que ha hagut de fer l’entitat que munta els concerts per no haver de passar el mal tràngol d’ajornar l’edició de l’any passat i la d’aquest estiu. Bona part del pressupost procedeix dels nombrosos espònsors que any rere any confien en les virtuts que per al territori de la Catalunya central implica tenir un certamen de la categoria del fruitosenc. Per aquest motiu, i com ja va explicar aquest diari l’any passat, la crisi que ha colpejat tantes i tantes empreses i comerços de sectors ben diversos va ser el primer obstacle que van haver de superar els organitzadors del festival quan van decidir que, malgrat la situació sanitària, calia aprofitar la finestra d’oportunitat que s’obria per al món de la cultura després d’uns mesos de tancament perjudicials per al sector.

Malgrat la minva del pressupost, que aquests dos darrers anys és la meitat del que es va disposar el 2019 amb motiu dels 25 anys, Mireia Pintó, en la seva doble condició de mezzosoprano d’alt nivell i de membre de l’organització del festival, ha sabut teixir complicitats amb el seu sector professional i, sense degradar mai la condició de l’artista, com remarca sovint, dissenyar un programa atractiu per al públic.