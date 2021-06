Manresa és una plaça forta de la màgia. I a final de mes i durant cinc dies ho serà encara més. La capital del Bages acollirà del 30 de juny al 4 de juliol el quart Campionat Europeu de Màgia, un certamen que la pandèmia va ajornar fa un any i que reunirà 450 aficionats i professionals de l’il·lusionisme -les inscripcions estan tancades- per assistir al concurs, però, també, a les gales, les conferències i a la fira, amb 25 expositors. I qui competirà? 74 mags europeus, el bo i millor del continent, seleccionats en campionats nacionals i, entre els quals, el solsoní Pere Rafart. Serà l’edició, fins ara, amb més concursants, tal com explicaven ahir May Closa i Xavier Tapias, els promotors de l’Associació GENI que coorganitza el certamen. Manresa agafa el relleu de Blackpool (Regne Unit), que va celebrar l’europeu el 2017. La presentació es va fer ahir al Kursaal amb Closa i Tapias; la regidora de Cultura, Anna Crespo, i els responsables del teatre, Jordi Basomba (gerent) i Joan Morros (El Galliner).

Els professionals de la màgia que viatjaran a Manresa són, en la seva majoria, noms consolidats, però el concurs tindrà, també, «figures emergents i femenines en un món molt masculí», subratllava Tapias. Provenen d’Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Regne Unit, Suïssa, Israel i, si aconsegueixen visat per la covid, la delegació russa. Noms com Miguel Muñoz, actual campió mundial de màgia; la seva germana, la ventríloqua Celia Muñoz, guanyadora del Got Talent 2021; Eberhard Riese, el mag alemany de l’escola de Stuttgart que va «revolucionar la màgia clàssica»; Dani Daortiz, «el successor de Tamariz» o les franceses expertes en «canvis ràpids» Natalie & Eli (Quick Change). Els concursants es dividiran en dues especialitats amb diferents categories: Màgia d’Escena (57 participants), que actuaran al Kursaal, i la Màgia de Prop (17), al Conservatori, on s’instal·larà una pantalla gegant perquè els assistents puguin seguir l’evolució dels concursants. Els 450 participants al certamen gaudiran de 4 gales (inaugural, màgia de prop, d’escena i premiats). A més, s’organitzarà una gala oberta al públic, el diumenge 4 de juliol (vegeu desglossat).

El quart Campionat Europeu de Màgia és organitzat per GENI (Grup d’Estudi del Nou Il·lusionisme, presidit per May Closa), amb la divisió europea de la Federació Internacional de Societats Màgiques (FISM) i el suport de l’equip de Manresa d’Equipaments Escènics. Els FISM Europeus se celebren cada 3 anys i un abans del Campionat Mundial de Màgia, que l’any que ve es farà al Quebec. Els guanyadors manresans hi tindran plaça assegurada.

L’elecció de Manresa com a seu de l’europeu es va fer durant l’assemblea de la FISM Europe celebrada a Blackpool el febrer del 2017, i gairebé per unanimitat de tots els presidents europeus. La candidatura la va presentar l’Associació Geni (Cercle SEI de Manresa, que des de fa 8 anys organitza a Manresa La Nit dels Genis al teatre Kursaal), amb el suport de MEES i El Galliner.

Una gala de Màgia d’Escena oberta al públic, el 4 de juliol

La Sala Gran del Kursaal acollirà el diumenge 4 de juliol (18 h) la Gala Internacional de Màgia d’Escena, l’única activitat del campionat oberta al públic. La presentarà el mag alemany Topas i hi prendran part Adrian Soler, Nikolai Striebel, Kenris Murat, Celia Muñoz, Jaana Felicitas, Niek Takens, Natalie & Eli i Miguel Muñoz. Serà, com explicava Jordi Basomba, gerent del Kursaal, una «oportunitat única per veure alguns dels millors mags europeus del moment» en un espectacle que, d’una altra manera, «hauria estat impossible contractar». Les entrades es poden comprar a la web del Kursaal i a les taquilles (de 10 a 15 euros)