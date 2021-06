Robant vides somrient

L’editorial Mai més tira endavant l’ambiciós projecte de traduir al català el Discmón de Terry Pratchet, amb el primer capítol dedicat a un dels seus personatges més carismàtics: la Mort.

Tot mestre artesà i tot ofici necessiten d’un aprenent que tiri endavant el negoci quan el mestre es retiri, i la Mort no n’és una excepció. Ni tan sols en el sempre imprevisible univers creat per Terry Pratchett. L’aprenent, de nom Mortimer, és el protagonista de Morth, tercer títol traduït al català ambientat en el món creat per l’enyorat escriptor anglès i primer del cicle de novel·les protagonitzat per la ballarina sense cos.

En aquesta ocasió, el llibre acompanya el jove Morth en les seves primeres missions furtant ànimes i, com no podia ser d’altra manera, en les seves primeres errades, algunes de les quals poden posar en perill el destí de l’univers.

Seguint el seu estil humorístic, Pratchett trena una novel·la divertida que en comptes d’abusar dels acudits fila un estil sorneguer que no decau i al que la traducció d’Ernest Riera hi encaixa a la perfecció. Un humor, però, que Pratchett esquitxa amb reflexions de caire místic i imatges satíriques amb un peu en l’àmbit terrenal i un a l’espiritual.