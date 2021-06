Els impulsors de Festival Artístic del Barri Antic (FABA) han entrat per via telemàtica una instància a l’Ajuntament de Manresa per demanar la concreció en un document tècnic (plànol i limitacions d’ús) de l’espai sobre el qual el FABA pugui fer una proposta tècnica i concreta a l’edifici municipal de l’Anònima. I també que es comparteixi públicament l’ús previst per a la resta d’espai per tal d’adequar sinergies en el plantejament de la proposta. Aquesta sol·licitud ve en un moment en què s’han fet evidents accions de reforma per part de l’ajuntament sobre l’edifici de L’Anònima.

Després de mesos de treball, el FABA es disposa a posar sobre la taula una proposta d’usos i gestió que permetin establir un espai de creació transformadora referencial a l’edifici de L’Anònima, amb la suma de diversos agents i per a benefici comú de la ciutadania.

El FABA és el projecte que des de l’any 2017 reuneix diversos agents culturals del Centre Històric de Manresa per impulsar un espai de creació permanent de caràcter transformador referent a nivell català a l’edifici municipal de L’Anònima. La seva eina principal és la celebració del mateix festival, que enguany tindrà lloc del 26 de setembre al 2 d’octubre. Al llarg de la seva trajectòria, el FABA ha generat propostes com jornades de disseny participatiu o la moció al ple de març de 2019.