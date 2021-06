La Via Sant Ignasi per on passa el mototcarro carregat amb una grossa estrella, la plaça Sant Domènec amb els icònics lavabos, l’estació de Renfe on han d’arribar tot d’artistes que participaran en la subhasta de pobres per asseure a taula la nit de Nadal... Són els diversos escenaris de la pel·lícula Plácido, que Luis García Berlanga va rodar a Manresa el 1961, que han recreat, amb les seves vistes actuals, els artistes que participen als tallers del Cercle Artístic manresà. En total, 22 artistes han realitzat 24 obres que es podran veure des d’avui (la inauguració es farà a les 19 h) i fins al 4 de juliol a la Plana de l’Om. Estarà oberta de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h, i l’entrada és lliure.

Amb aquesta exposició es clou la Setmana Plácido, que va aplegar el gros d’actes del 17 al 23 de maig i va incloure xerrades,la projecció simultània de la pel·lícula a deu locals, la pintada col·lectiva d’un mural del cartell... La programació ha estat coordinada per l’associació cultural El Galliner amb la implicació de prop de 40 entitats, i ara arriba el colofó.

Joan Carrió, cap de taller d’un dels tallers d’aquarel·la del Cercle s’ha encarregat de la coordinació de la mostra, i destaca que inclogui des d’artistes consagrats, com Josep Maria Massegú (que ha esbossat la Via Sant Ignasi amb carbonet) o Josep Miquel Torres (que ha utilitzat ceres per dibuixar el mateix vial, enfocat des de la plaça Sant Ignasi en direcció a la Seu), fins a artistes novells, alguns dels quals es van començar a iniciar en l’aquarel·la el curs passat (i aquest curs ha estat ben curt: només van fer un parell de sessions al setembre i no s’hi han tornat a posar fins al maig).

«Ha estat un repte gran perquè habitualment quan sortim a pintar a l’exterior anem a buscar paisatge del Bages (Torres de Fals, Sant Iscle, les Marcetes, Santa Caterina...) i no fem paisatge urbà, però se n’han sortit prou bé», destaca Carrió. El repte del paisatge urbà està en que s’ha de dominar més la perspectiva i també en el fet que «la gent et mira, i a això un s’hi ha d’acostumar».

Cada grup de taller d’aquarel·la va escollir una ubicació: Yolanda Urango, Sant Domènec; Oriol Olivé, la vista de la Renfe des de la Seu (és una visió més contrapicada que la de la pel·lícula); i Carrió, la Via Sant Ignasi. Però alguns artistes s’han decantat per alternatives: Joaquim Garcia ha pintat una vista de la plaça Major que té per protagonista la casa on suposadament viu una família rica que acull un pobre, i Jesús Martínez, la façana sud de la ciutat amb la Cova, que també surt retratada al film berlanguià.A més, a la mostra hi ha cinc collages dels participants al taller de tècniques mixtes que dirigeix Alba Comas, creats a partir de fotos de Plácido.

Carrió remarca que tot i que Berlanga va filmar «una ciutat pobre i lletja», els participants als tallers s’han animat molt amb aquesta iniciativa «per fer ciutat. I els ha esperonat a oferir el millor d’ells mateixos».