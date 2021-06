L'exposició 'Aeronàutica (vol) interior', al MNAC, exposa la reconstrucció a escala real de dos avions que van participar a la Guerra Civil, el bombarder soviètic 'Túpolev SB-2', conegut com a 'Katisuka' i el model 'Polikàrpov I-16', anomenat popularment 'Mosca'. La instal·lació posa en relació els dos aparells amb la iconografia de la crucifixió de Sant Pere, de manera que proposa "una reflexió sobre la capacitat del sacrifici humà", tal com ha explicat l'artista Francesc Torres. "Utilitzo elements que formen part de la nostra cultura i la nostra història", diu Torres sobre el muntatge. La instal·lació artística forma part dels projectes expositius que el MNAC dedica a la Guerra Civil.

"Una instal·lació artística és com un llibre, el que passa és que els llibres convencionals són lineals, vénen estructurats i diuen per on has d'anar, i una instal·lació en canvi és un aparell narratiu que has de llegir i interpretar al mateix temps", ha reflexionat Torres sobre l'estructura de la mostra. Així mateix, ha assegurat que fa art "per gent que llegeix el diari cada dia". L'artista va pensar en un projecte com el d''Aeronàutica (vol) interior' durant una visita que va fer al camp d'aviació de la Sénia, construït pel Govern de la Segona República als inicis de la Guerra Civil. Aquest espai va tenir un paper destacat en l'enfrontament per la seva situació estratègia i per la seva capacitat operativa, de manera que primer el va fer servir l'aviació de la República i després la Legió Còndor alemanya. A prop d'aquest camp d'aviació es troba el Centre d'Aviació Història de la Sénia, on s'ha fet la recreació dels dos avions.

El responsable de la reconstrucció dels aparells, José Ramon Bellaubí, ha explicat que els avions s'han fet "tal com eren" i, de fet, fins i tot el model 'Mosca' incorpora un motor. Tot i això, no tenen les certificacions, de manera que no poden enlairar-se. "Si tinguéssim un avió real que s'hagués guardat en un magatzem i ara l'intentéssim fer volar, tampoc ens deixarien perquè no tindria les normes de seguretat", ha assegurat. Malgrat tot, Bellaubí ha explicat que totes les màquines de guerra es van destruir. Per tal de posar en relació els aparells amb la idea del sacrifici, l'exposició de la Sala Oval del MNAC incorpora una taula gòtica de la crucifixió de Sant Pere, obra de Pere Serra al segle XIV, penjada del sostre. Aquesta peça formava part de la col·lecció del mateix museu. A més, per reforçar el sentit de l'exposició també hi ha diverses oliveres de la Sénia, ja que per construir l'aeròdrom militar als afores del poble es van haver d'expropiar 90.000 hectàrees d'aquest arbre, de manera que se'n van talar prop de 9.000. Tot plegat vol donar la idea de sacrifici de la manera "més àmplia possible", ha assegurat Torres. 'Aeronàutica (vol) interior' també incorpora algunes fotografies documentals de l'aeròdrom de la Sénia, dels pilots dels avions o de la caserna que hi havia a l'espai, entre altres. Així mateix també s'observen diversos bidons de combustible, també procedents de la Sénia i utilitzats durant la guerra.

La instal·lació artística forma part dels projectes expositius que el MNAC dedica a l'eix temàtic de la Guerra Civil. Així, juntament amb la instal·lació de Francesc Torres es pot visitar 'La guerra infinita. Antoni Campañà' i 'Museu en perill! Salvaguarda del patrimoni artístic català (1936-1939)'.