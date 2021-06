Sense ser res de l’altre món, ni tampoc pretendre-ho, El otro guardaespaldas era una divertida comèdia d’acció que suplia l’escassa originalitat de les seves premisses amb un addictiu humor negre que la convertia en un plaer culpable sense manies. Una de les claus eren les seves escenes d’acció, rodades amb un pols inapel·lable, i sobretot el seu repartiment, que s’ho prenia com tocava i dedicava les 2 hores de metratge a passar-s’ho la mar de bé.

Potser el material no donava per a tant, però igualment aquí tenim la preceptiva seqüela de tot èxit de taquilla. El otro guardaespaldas 2 s’aferra a la màxima de les segones parts sense complexes i juga a donar més del mateix, però més espectacular, embogit i cridaner. De fet, la trama es reprèn exactament on la deixava la seva predecessora. Michael es troba en ple any sabàtic, esperant que li aixequin la suspensió de la seva llicència de guardaespatlles i mirant d’endreçar la seva agitada vida personal. Però quan semblava que havia assolit una mínima tranquil·litat, reapareix la imprevisible Sonia, la dona de l’assassí a sou Darius Kincaid. La dona, fins i tot més perillosa que el seu marit, vol que Michael els ajudi a derrotar un megalòman d’origen grec que vol dominar el món. Michael, un cop més, s’hi nega, però una vegada més es troba immers en una delirant aventura per tot el món plena de tiroteigs, explosions i girs narratius.

Dirigida de nou per Patrick Hughes, El otro guardaespaldas 2 reprodueix l’esquema narratiu de l’original. La cosa va d’introduir els personatges amb un prisma gairebé metalingüístic, dedicar una bona part de temps a les seves baralles i ocurrències, i deixar un espai també generós per a unes seqüències d’acció que flirtegen constantment amb la inversemblança. Resulta menys eficaç que la primera perquè abusa del traç gruixut en els segments humorístics i la veritat és que no diu gran cosa més sobre els personatges, però com a producte estiuenc per fugir de la rutina resulta fins i tot simpàtic de tan eixelebrat.

Al film hi repeteix el ben avingut trio protagonista, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson i Salma Hayek, i incorpora secundaris de la talla d’Antonio Banderas (que ja va treballar amb el director a Los mercenarios 3), Morgan Freeman, Frank Grillo, Tom Hopper, Gabriella Wright, Caroline Goodall, Tomi May, Kate Nichols, Dragan Micanovic, Bekka Bowling i Richard E. Grant. En qualsevol cas, la veritable protagonista de la funció és Hayek, en un desplegament de recursos còmics que no està exempt d’una àcida paròdia de la seva imatge cinematogràfica.