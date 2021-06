L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages manté l'aportació de 15.000 euros a l'Associació Memorial Eduard Casajoana per a l'organització del Festival Internacional de Música Clàssica, que enguany oferirà tres concerts als jardins de Món Sant Benet, els dies 8, 15 i 22 de juliol. D'aquesta manera, l'entitat es beneficia de la mateixa quantitat que va rebre l'any passat, en el que malgrat la pandèmia també hi va haver tres actuacions presencials a més d'una en format virtual.

Segons el conveni, l'Ajuntament també es fa responsable de la logística de l'organització dels concerts facilitant l'entarimat i els elements del pati de butaques, a més del muntatge i la recollida. En l'acord també s'hi inclou el suport de la Policia Local i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil durant les tres vetllades.

El conveni ha estat signat per l'alcaldessa Àdria Mazcuñan i la presidenta de l'Associació Memorial Eduard Casajoana, Mireia Pintó.

La quantitat de 15.000 euros és la mateixa que l'entitat organitzadora del festival va rebre l'any passat del consistori, en aquella ocasió amb l'alcalde Joan Carles Batanés al capdavant.

A més a més, s'ha fet un conveni a tres bandes amb la Fundació Catalunya La Pedrera, propietària de Món Sant Benet, per a l'ús dels diferents espais necessaris per a la celebració dels concerts. El consistori assumeix el cost de 5.000 euros per al lloguer dels espais dels jardins de Montserrat, els jardins de l'Absis i la sala Martí Gironell.