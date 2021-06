12 hores de música i 40 actuacions són dues xifres que en complementen una tercera: els 40 anys de l’Escola Municipal de Música de Sallent Cal Moliner, que se celebrarà aquest dissabte amb una marató ininterrompuda al llarg de bona part de la jornada. El centre educatiu i musical de la localitat bagenca vol posar en relleu, d’aquesta manera, la feina que s’ha estat fent i encara es fa per divulgar el coneixement musical entre els joves.

El Parc Pere Sallés (o bé la Fàbrica Vella si plou) serà el centre neuràlgic de la festa amb dos escenaris que permetran que hi hagi música de forma constant des de les 10 del matí del dissabte i durant 12 hores. Tal i com indiquen els organitzadors, d’aquesta manera, mentre en un escenari hi haurà una actuació en directe, en l’altra ja s’estarà preparant el següent grup.

Una cançó especial

L’efemèride de les quatre dècades de vida és una bona ocasió per fer una mirada enrere i per apuntar línies de futur. Però sobretot per celebrar el present. I per aquest motiu, el professor Pepe Balasch ha compost una cançó a la qual hi ha posat lletra la cantautora Berta Sala i que porta per títol La música ens dona vida. Els participants interpretaran la peça al matí i a la tarda.

Les 12 hores de música ininterrompuda tindran la participació de tots els membres de l’escola, des dels més petits fins als adults, i incloent-hi tots els grups instrumentals i vocals. Segons apunten des de l’organització, «fins i tot des de les classes de solfeig s’ha preparat alguna mostra una mica diferent de com es treballa a l’aula».

Així mateix, també hi haurà actuacions d’antics alumnes que s’han reunit de nou per muntar un parell de grups per a l’ocasió. I, fins i tot, alumnes actuals que tocaran amb les bandes que tenen fora de l’escola de música.

Per amenitzar encara més la jornada, hi haurà al parc dues food trucks i una parada de venda d’objectes relacionats amb la música. En un altre estand, hi haurà els instruments que s’ensenyen a l’escola per mostrar tota l’oferta que ofereix el centre educatiu.

L’escola Cal Moliner té actualment 300 alumnes i 14 professors, i s’imparteixen 15 especialitats instrumentals. Al centre s’hi ofereixen classes des de nadons a adults. Un dels aspectes més rellevants és la música moderna: hi ha vuit combos i una Big Band. Cada dos anys també es fa un musical participatiu que està obert a tot el poble. I recentment es va gravar un disc amb les músiques del Carnaval.