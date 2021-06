Sopa de Cabra inicia aquest dissabte la gira d'aniversari dels 30 anys del disc Ben Endins a La Pobla de Mafumet (Tarragonès), un tour estiuenc que passarà per Alp en el marc del Cerdanya Music Festival el dia 17 d'agost. Recuperant bona part del repertori d'un dels discos més emblemàtics de la música catalana dels anys 90 i el més venut de la història del rock en català, amb més de 150.000 còpies, el grup que lidera Gerard Quintana visitarà alguns dels grans festivals del país com ara els de Cap Roig, el Grec, el Cruïlla i el Mallorca Live.

De moment, ja s'han venut 10.000 entrades de la vintena de concerts previstos. L'agenda, però, no està tancada i es pot anar consultant la incorporació de noves actuacions a la pàgina web del grup gironí.

La celebració dels 30 anys del Ben Endins es va escaure fa uns dies, el passat 10 de maig, i per commemorar l'efemèride es va estrenar una nova versió coral i amb videoclip d'un dels himnes de la banda, Si et quedes amb mi, en la qual hi participen Santi Balmes, Suu, Alguer Miquel, Judit Neddermann, Joan Dausà i la cantautora surienca Beth Rodergas.

En els concerts de la gira, Sopa de Cabra repassarà temes tan coneguts com Mai trobaràs, El boig de la ciutat i L’Empordà, entre altres.

La commemoració de les tres dècades de vida del disc enregistrat a la Sala Zeleste (actualment, Sala Razzmatazz) de Barcelona, els dies 21 i 22 de febrer del 1991, també inclourà una segona versió d'un dels temes clàssics, amb més convidats, i que es publicarà a la tardor. Així mateix, a principis del 2022, sortirà un documental i s'inaugurarà una exposició a la Casa de la Cultura de Girona. I aviat s'ha de donar a conèixer la data del concert final de la gira, que tindrà col·laboracions que el grup qualifica com a "molt especials".

CALENDARI PROVISIONAL DE LA GIRA

19 de juny – La Pobla de Mafumet (tot venut)

26 juny – Planestiueja’t – Les Planes d’Hostoles

2 juliol – Grec – Barcelona (tot venut)

9 juliol – Festival Cruïlla – Barcelona

10 juliol – Mallorca Live Summer – Mallorca (tot venut)

29 juliol – Sunflower Festival – Gualta (tot venut)

6 agost – Festival Jardins de Terramar – Sitges

14 agost – Festival Arts d’Estiu – Pineda de Mar

16 agost – Camp de Mart - Tarragona

17 agost –Cerdanya Music Festival - Alp

18 agost – Festival de Cap Roig – Calella de Palafrugell (tot venut)

28 agost – Festival Som de Mar – Lloret de Mar (tot venut)

16 d’octubre - Temporada Alta - Girona