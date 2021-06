Amb les entrades exhaurides des de feia dies, el pati de la Torre Lluvià es va omplir divendres al vespre per escoltar Manel Fuentes en la celebració dels 12 anys que fa que el Voilà! va obrir portes a Manresa. «Havíem de donar suport a una iniciativa així», va dir l’artista: «Gràcies al Xavi i l’Emma per apostar per la música en viu a l’aire lliure».

Fuentes hi va presentar el seu espectacle La vida amb Bruce, amb el qual va fer un recorregut per l’obra del carismàtic músic americà. I ho va fer en format trio, una proposta intimista que va tenir la complicitat del públic. Durant el concert els assistents van poder demanar cançons. Només calia fer la petició a través de les xarxes socials. Al final de l’actuació, Fuentes en va triar unes quantes. «Sempre hi ha una cançó de Bruce per a cada moment», va dir.

Fins al 30 de setembre, la programació de música en directe omplirà el pati de la Torre Lluvià tots els dijous, divendres, dissabtes i diumenges, acompanyades de propostes gastronòmiques.