En una dècada, l'associació de circ manresana LaCrica ha format més de 2.500 alumnes d'entre 4 i 40 anys en les classes regulars que des del 2010 ofereix a l'Espai Sant Domènec, al teatre Conservatori; 8.000 si s'hi afegeix els Tallers de Circ que han realitzat arreu del territori català. LaCrica, l'escola de formació referencial a la Catalunya Central, amb seu manresana i amb la berguedana, oberta el 2016 a l'antic cinema de la ciutat, celebrarà el 10 de juliol una gala al Kursaal per bufar les espelmes del seu desè aniversari.

Amb aquesta gala, a càrrec d'una desena de professors i professores actuals de LaCrica, que tindrà números de diverses disciplines de circ, com trapezi doble, corda, equilibris de mà a mà, clown, màstil xinès, l'alumna Sara Villarta farà el pas al professorat amb la seva actuació a l'escenari. Rut Trias, coordinadora de l’Aula d’Adults i Escoleta de Circ i formadora de l’Escoleta Infantil de Manresa i Javi Soler, president de l'entitat i responsable dels Tallers exteriors i formador de l’Aula d’Adults han presentat aquest migdia la gala a l'Espai Sant Domènec, envoltats d'un 10 gegant i acompanyats de Joan Morros d'El Galliner i de Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics.

Soler ha recordat els inicis d'una associació amb l'embrió en l'escola de teatre creada per l'actriu i directora manresana Mireia Cirera, Entre el Cel i la Terra, on ell feia classes d'acrobàcia i per on van passar la majoria dels alumnes que, anys després, fundarien LaCrica: Sira Bover, Rat Serra, Rut Trias, Oriol Garriga, Moi Jordana i el mateix Javi Soler. Després de pràcticament dos anys aturats per la pandèmia i les mesures restrictives, LaCrica torna engegar motors amb els tallers d'estiu, la primera quinzena de juliol i amb el Festivalet de Circ, que tornarà els dies 3 i 4 de setembre, amb un espectacle d'estrena al Kursaal i activitats a l'Anònima.

Les entrades per veure la gala del 10 de juliol (20 h) tenen un preu de 12 euros (8 per als menors de 12 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, per internet a www.kursaal.cat o una hora abans de l'espectacle.

Centre de formació referencial a la Catalunya Central

La formació de circ a Catalunya té com a referent l’Ateneu Popular de 9 Barris, on des dels anys 80 s’ofereixen cursos regulars d’algunes disciplines de circ. L’any 1998 es crea la primera escola de circ, amb una formació complerta de les disciplines bàsiques: l’escola Rogelio Rivel. No és fins l’any 2007 aproximadament que es comença a descentralitzar l’oferta de formació de Barcelona capital i comencen a crear-se centres de formació arreu del territori com ara Tub d’assaig a Terrassa (2007), Cronopis a Mataró ( 2008), Circo Los a Sant Celoni (2010), La Circoteca a Valls (2012) 0 Saltimbanqui a Vilanova i la Geltrú (2014). LaCrica (2010) és l’escola de formació referent a la Catalunya Central. A més a més de formació, des de LaCrica s’ha organitzat en diverses ocasions la Gala de Circ de Festa Major de Manresa al teatre Kursaal, amb artistes catalans i internacionals, una Gala que s’ha transformat en el Festivalet de Circ,