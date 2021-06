L'il·lustrador, escriptor i crític literari Bernat Cormand ha mort als 48 anys segons han confirmat fonts editorials a l'ACN. Nascut a Barcelona el 1973, Cormand havia destacat en el món de la literatura juvenil i infantil i era director de la revista especialitzada 'Faristol'. La notícia ha agafat per sorpresa el sector, doncs l'autor acabava de publicar fa poques setmanes la novel·la juvenil 'El cap als núvols' (L'Altra Tribu). Cormand va debutar el 2008 amb el llibre il·lustrat 'El dibuixant d'óssos' (SD) i va publicar entre altres 'El nen perfecte' (2013) i 'Els dies feliços' (2018). Recentment havia il·lustrat 'La mà del senyor Echegaray', de Daniela Ortiz (A Buen Paso, 2020) i 'Viatges i flors', de Mercè Rodoreda (Nórdica, 2020).

Bernat Cormand va estudiar filologia catalana i després va fer un màster en literatura comparada. Ja s'havia interessat pel món del dibuix des de jove, però el va abandonar durant anys per treballar a Edicions 62, on estava especialitzat en col·leccions de narrativa estrangera. Va ser l'any 2007 que va reprendre el dibuix i va començar a publicar àlbums il·lustrats, a través dels quals s'ha donat a conèixer. 'El cap als núvols', la seva primera novel·la juvenil, tanca prematurament la seva trajectòria. Al llibre Cormand hi explica la relació d'amistat i la descoberta de l'amor d'un triangle de nens i nenes d'onze anys.