Rosa Cerarols i Pep Espelt, del Konvent de Cal Rosal (Berguedà), han rebut el premi de Patrimoni a l'església neobizantina de la Beneficència de València en el marc dels primers Premis 'El Temps de les Arts'. El portal digital ha organitzat l'entrega dels seus primers premis homònims, en què ha reconegut diverses expressions artístiques amb la col·laboració de la Federació Llull. La gala, que s'ha emès aquest diumenge a la nit, ha lliurat guardons a sis punts diferents dels Països Catalans, entre ells el Konvent de Cal Rosal. L'espai creatiu ha rebut 3.000 euros i una obra de l'artista Perejaume.

Altres guanyadors

A la Casa de la Vall d'Andorra s'ha entregat el Premi El Temps de les Arts en la categoria de Música Clàssica al compositor Benet Casablancas per a l’òpera 'L’enigma di Lea'. A l'Alguer, s'ha lliurat la categoria de Música Popular a Ferran Palau i el seu disc 'Kevin'. El Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà, ha estat l'escenari de l'entrega del premi d'Arts Escèniques a la companyia teatral Hermanas Picohueso, mentre que a la Llotja de Barcelona, Comas-Pont Arquitectes han recollit el d'Arquitectura per al projecte 'Elpetitmiquel, nous espais d’aprenentatge'. En canvi, l'Associació per a la Recerca Biocultural i Artística de Rodes (ARBAR) ha estat reconeguda amb el premi d'Arts Visuals al Castell de Bellver de Palma.